کوئٹہ میں چوبیس کروڑ روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان ضبط

سامان اور گاڑیوں کو تحویل میں لے کر  کسٹمز ایکٹ، 1969 کے تحت قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے

ویب ڈیسک December 16, 2025
کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ نے  چوبیس کروڑ روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان ضبط کر لیا۔

ضبط شدہ سامان میں اسکمڈ ملک پاؤڈر، آٹو اسپیئر پارٹس، فلیورڈ پان مصالحہ، پاور بینکس اور ایک ہینو ٹرک شامل ہیں۔ مصدقہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کلکٹر کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ کی ہدایات پر کاروائی کی گئی۔

کلکٹریٹ کی ٹیموں نے قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی معاونت  سے مختلف گوداموں پر چھاپے مارے۔

تمام ضبط شدہ سامان اور گاڑیوں کو تحویل میں لے کر  کسٹمز ایکٹ، 1969 کے تحت قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف سخت اور فیصلہ کن اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔
