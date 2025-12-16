آسٹریلیا؛ حملہ آور بھارتی دہشتگرد کومے سے باہر آگیا؛ پولیس کی تفتیش

آسٹریلیا کے بونڈی بیچ پر باپ بیٹے نے یہودیوں پر حملہ کیا جس میں 15 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہوگئے تھے

ویب ڈیسک December 16, 2025
آسٹریلیا کے ساحل پر باپ ساجد اکرم اور بیٹے نوید نے یہودیوں پر گولیاں برسادی تھیں

آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے معروف ساحلی علاقے بونڈی بیچ پر یہودیوں کی ایک مذہبی تقریب پر فائرنگ کرکے 15 افراد کو قتل کرنے والے بھارتی دہشت گرد کو ہوش آگیا۔

آسٹریلوی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس حملے میں ایک ملزم (باپ ساجد اکرم) موقع پر ہی ہلاک جب کہ دوسرا (بیٹا نوید اکرم) شدید زخمی ہوگیا تھا اور کومے کی حالت میں زیر علاج تھا۔

تاہم اب سفاک مجرم نوید اکرم ہوش میں آگیا ہے اور ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد اسے بات چیت کے قابل قرار دیدیا۔ جس کے بعد پولیس نے تفتیش شروع کردی۔

خیال رہے کہ حملے کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں مارے جانے والا 50 سالہ ساجد اکرم 1998 میں بھارت سے اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا تھا۔

ساجد اکرم نے ایک اطالوی خاتون سے شادی کی تھی جن سے ان کا بیٹا نوید اکرم ہے جو زخمی حالت میں پکڑا گیا تھا اور کومے میں تھا۔

تفتیشی کے دوران انکشاف ہوا کہ آسٹریلیا میں پیدا ہونے والے نوید اکرم کا 2019 میں بعض شدت پسند عناصر سے رابطہ شروع ہوا تھا۔

اُس وقت انٹیلی جنس نے نوید اکرم کی نگرانی بھی کی تھی تاہم تحقیقات میں اسے کسی فوری خطرے کا سبب قرار نہیں دیا گیا تھا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں حملہ آوروں کی گاڑی سے داعش کے دو جھنڈے بھی ملے ہیں جن سے ان کی تنظیم سے وابستگی کا اظہار ہوتا ہے۔

یاد رہے کہ اس حملے میں 30 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے تھے جن میں سے 9 کی حالت تشویشناک ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ہے۔

جس وقت حملہ کیا گیا قریبی موجود ایک مسلم پھل فروش نے عقب سے ایک حملہ آور کو دبوچ لیا تھا اس دوران احمد الاحمد کو گولیاں بھی لگیں لیکن ہمت نہ ہاری۔

مسلم پھل فروش احمد الاحمد کی اس جرات اور بہادری نے کئی افراد کی جان بچالی ورنہ ہلاکتوں میں کئی گنا اضافہ ہوتا۔

اس بہادری اور دلیری پراحمد کو قومی ہیرو قرار دیا جا رہا ہے اور ان پر انعامات کی بارش کردی گئی۔ امریکی، اسرائیلی اور آسٹریلوی سربراہان مملکت نے بھی سراہا۔

 
