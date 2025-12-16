اسلام آباد ایئرپورٹ پر عملے کی کمی، امیگریشن کاؤنٹرز کی بندش پر مسافروں کی لمبی قطاریں

اسلام آباد ایئرپورٹ پر مسافروں نے امیگریشن انتظامات اور غیر معمولی رش پر شدید تحفظات کا اظہار کیا

وقاص احمد December 16, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

ایئرپورٹ پر امیگریشن کے محدود عملے اور کاؤنٹرز کی بندش کے باعث بیرون ملک جانے والے مسافروں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایف آئی اے کی بد انتظامی، محدود عملے اورامیگریشن کاؤنٹرز کی بندش کی وجہ سے بیرون ملک جانے والے مسافروں کی امگریشن  کیلئے لمبی قطاریں لگ گئیں اور مسافروں کو طویل انتظار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور امیگریشن کاؤنٹرز پر رش کے باعث پروازوں میں تاخیر کا  بھی خدشہ ہے۔

ذرائع نے بتایا کہ اسلام آباد ایئر پورٹ پر امگریشن کے15کاونٹرز پر 30پوزیشنز موجود ہیں اور ایف آئی اے کی جانب سے صرف 6 کاؤنٹرز فعال ہیں، اسلام آباد ایئر پورٹ پر ایف آئی اے عملے کی کمی کا سامنا ہے۔

ذرائع نے بتایا کہ ایف آئی اے نے عملے کی کمی پوری کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس سے اہلکار لینے پر غور شروع کردیا ہے اور ڈیپوٹیشن پر اہلکار لے کر ان کو تربیت فراہم کی جائے گی۔

اسلام آباد ایئرپورٹ پر مسافروں نے امیگریشن انتظامات اور غیر معمولی رش پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔
