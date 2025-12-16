بھارت میں فٹبال کے عالمی سپر اسٹار لیونل میسی کی موجودگی نے شوبز اور اسپورٹس دونوں حلقوں میں خاصا جوش پیدا کر دیا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک جھلک بالی ووڈ اداکارہ کرینہ کپور کی اُن سے ملاقات کی صورت میں سامنے آئی ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔
وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کرینہ کپور اپنے دونوں بیٹوں تیمور اور جہانگیر کے ہمراہ لیونل میسی سے ملاقات کے لیے موجود ہیں۔ اس موقع پر خاص بات یہ رہی کہ تیمور اور جہانگیر نے ارجنٹینا کی فٹبال ٹیم کی جرسی پہن رکھی تھی، جو میسی سے ان کی دیوانگی کو واضح کر رہی تھی۔
ویڈیو میں دونوں بچے نہایت خوش اور پُرجوش دکھائی دیتے ہیں، جب کہ کرینہ کپور بھی اس یادگار لمحے کو بھرپور انداز میں انجوائے کرتی نظر آتی ہیں۔
یہ ملاقات جیسے ہی سوشل میڈیا پر سامنے آئی، صارفین کی جانب سے مختلف تبصرے سامنے آنے لگے۔ کئی صارفین نے اسے ایک خوبصورت فیملی مومنٹ قرار دیا، جبکہ بعض نے طنزیہ انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب عالمی سطح کے عظیم کھلاڑی کسی ملک کا رخ کرتے ہیں تو فلمی ستارے بھی اُن کے ساتھ تصویر بنوانے کے لیے قطار میں کھڑے نظر آتے ہیں۔
لیونل میسی کے حالیہ دورۂ بھارت کے دوران مختلف معروف شخصیات سے ملاقاتوں کی تصاویر اور ویڈیوز پہلے ہی توجہ حاصل کر رہی ہیں، تاہم کرینہ کپور اور ان کے بچوں کے ساتھ یہ ملاقات شائقین کے لیے خاص دلچسپی کا باعث بن گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو خوب شیئر کیا جا رہا ہے اور یہ لمحہ مداحوں کے لیے ایک یادگار کراس اوور کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جہاں فٹبال اور بالی ووڈ ایک ہی فریم میں نظر آئے۔