کراچی میں ایک اور چوری شدہ موٹر سائیکل کا ای چلان مالک کے گھر پہنچ گیا

ڈھائی سال قبل چوری ہونے والی موٹر سائیکل تاحال برآمد نہ ہو سکی تاہم 5 ہزار روپے کا ای چالان مالک کو موصول ہوگیا

شاہ میر خان December 17, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شہرِ قائد میں پولیس کی کارکردگی پر ایک بار پھر سوالات اٹھنے لگے ہیں، ڈھائی سال قبل چوری ہونے والی موٹر سائیکل تاحال برآمد نہ ہو سکی، تاہم اسی موٹر سائیکل پر ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کا ای چالان مالک کے گھر پہنچ گیا۔

تفصیلات کے مطابق متاثرہ شہری کی موٹر سائیکل یکم اپریل 2023 کو فیڈرل بی ایریا بلاک 14 سے چوری ہوئی تھی جس کی باقاعدہ درخواست سال 2023 میں ہی متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جمع کرا دی گئی تھی۔ پولیس 32 ماہ گزرنے کے باوجود موٹر سائیکل تلاش کرنے میں ناکام رہی۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی میں ای چلان کیخلاف بس اونرز ایسوسی ایشن کی درخواست بھی دائر

32 ماہ سے چوری شدہ موٹر سائیکل کا  5 ہزار روپے کا ای چالان اب مالک کو موصول ہوگیا جس میں بتایا گیا کہ ایک نامعلوم شخص بغیر ہیلمٹ چوری شدہ موٹر سائیکل پر پنجاب چورنگی کے مقام سے گزرا۔ ای چالان موصول ہونے پر شہری شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گیا۔

متاثرہ شہری نے فوری طور پر عزیز آباد تھانے میں اس معاملے کا مقدمہ درج کرایا، جس کے بعد کیس اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل (اے وی ایل سی) حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں اور موٹر سائیکل کی برآمدگی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جاپان میں خاتون نے اے آئی پارٹنر سے شادی کرلی

جاپان میں خاتون نے اے آئی پارٹنر سے شادی کرلی

 Dec 17, 2025 05:57 PM |
تیس کروڑ فراڈ کیس میں بھارتی فلمساز اور اہلیہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ

تیس کروڑ فراڈ کیس میں بھارتی فلمساز اور اہلیہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ

 Dec 17, 2025 05:50 PM |
ہانیہ عامر نے کاسمیٹک سرجری اور بوٹوکس کروا رکھا ہے؟ اداکارہ کھل کر بول پڑیں

ہانیہ عامر نے کاسمیٹک سرجری اور بوٹوکس کروا رکھا ہے؟ اداکارہ کھل کر بول پڑیں

 Dec 17, 2025 05:21 PM |

متعلقہ

Express News

پنجاب میں کم عمر شادی کے خاتمے کیلیے فوری قانون سازی کا مطالبہ

Express News

کوئٹہ: ایک ارب 38 کروڑ مالیت کی منشیات، اسمگل شدہ سامان، گاڑیاں ضبط

Express News

جہانگیر سے نورجہاں تک، شاہدرہ کمپلیکس ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا

Express News

کراچی میں ڈکیتوں نے ایک اور گھر اجاڑ دیا، 18 سالہ نوجوان مزاحمت پر قتل

Express News

گھوٹکی میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، 14 مغوی مسافر بازیاب

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع؛ ملازمین کی پنشن سے متعلق اہم فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو