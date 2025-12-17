اسلام آباد:
پاکستان بار کونسل کے انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔
چیئرمین پاکستان بار کونسل اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے انتخابات کے نتائج کا باضابطہ اعلان کیا۔
نتائج کے مطابق وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے پاکستان بار کونسل کے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور نمایاں کامیابی حاصل کی۔ انتخابات میں کامیاب ہونے والے دیگر امیدواروں میں احسن بھون، حفیظ الرحمان چودھری بھی شامل ہیں۔
اسی طرح سلمان اکرم راجہ، شفقت محمود چوہان اور محمد مقصور بٹر بھی کامیاب قرار پائے۔ مزید برآں عامر سعید راں، طاہر نصر اللّٰہ وڑائچ اور پیر محمد مسعود چشتی نے بھی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔
نتائج کے مطابق سید قلب حسن، ثاقب اکرم گوندل اور دیگر امیدوار بھی پاکستان بار کونسل کی رکنیت حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔