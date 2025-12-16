راکول پریت سنگھ نے خود پر لگائے گئے الزامات کا سخت ردعمل دے دیا

اداکارہ نے سوال اٹھایا کہ آخر لوگ کس بنیاد پر بغیر کسی ثبوت کسی کے جسم کے بارے میں ایسا دعویٰ کرسکتے ہیں؟

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup

بھارتی اداکارہ راکول پریت سنگھ نے سوشل میڈیا پر لگائے گئے کاسمیٹک سرجری کے الزامات پر سخت ردعمل دیتے ہوئے اسے غیر ذمے دارانہ اور گمراہ کن دعویٰ قرار دیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا پر خود کو پلاسٹک سرجن ظاہر کرنے والے ایک شخص نے راکول پریت سنگھ کی پرانی اور حالیہ تصاویر کا موازنہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اداکارہ نے بوٹوکس، جبڑے کی کاسمیٹک تبدیلی اور ناک کی سرجری کروائی ہے۔ اس ویڈیو کو مبینہ طور پر ’’آگاہی‘‘ کے نام پر شیئر کیا گیا۔

راکول پریت سنگھ نے انسٹاگرام پر سخت الفاظ میں اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے ’’فراڈ الرٹ‘‘ قرار دیا۔ 35 سالہ اداکارہ نے سوال اٹھایا کہ آخر لوگ کس بنیاد پر، بغیر کسی ثبوت، اجازت یا ذمے داری کے کسی کے جسم کے بارے میں عوامی طور پر طبی تشخیص کیسے کر سکتے ہیں۔

اداکارہ نے واضح کیا کہ انہیں کاسمیٹک سرجری کروانے والوں سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ تاثر دینا کہ ہر جسمانی تبدیلی کا تعلق سرجری سے ہی ہوتا ہے، سراسر غلط ہے۔ انہوں نے لکھا کہ وزن میں کمی، سخت محنت اور نظم و ضبط بھی انسان کی ظاہری شکل بدل سکتے ہیں، ’’کبھی اس کے بارے میں بھی سنا ہے؟‘‘

راکول پریت سنگھ نے اپنے مداحوں کو خبردار کیا کہ وہ سوشل میڈیا پر پیش کیے جانے والے ایسے طبی دعوؤں پر اندھا اعتماد نہ کریں، خاص طور پر جب انہیں پیشہ ورانہ حیثیت کا لبادہ اوڑھا کر پیش کیا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فٹبالر لیونل میسی اور کرینہ کپور کی ملاقات، ویڈیو وائرل

فٹبالر لیونل میسی اور کرینہ کپور کی ملاقات، ویڈیو وائرل

 Dec 16, 2025 06:27 PM |
آسٹریلیا کی معروف اداکارہ انتقال کرگئیں

آسٹریلیا کی معروف اداکارہ انتقال کرگئیں

 Dec 16, 2025 04:44 PM |
جویریہ عباسی کی ہانیہ عامر کو نظر بد سے بچانے کیلیے انڈے سے نظر اتارنے کی ویڈیو وائرل

جویریہ عباسی کی ہانیہ عامر کو نظر بد سے بچانے کیلیے انڈے سے نظر اتارنے کی ویڈیو وائرل

 Dec 16, 2025 04:32 PM |

متعلقہ

Express News

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

Express News

ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

Express News

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

Express News

ٹیلز سوئفٹ دنیا کی امیر ترین گلوکارہ بن گئیں، کتنی جائیداد کی مالک ہیں؟

Express News

رونالڈو ’فاسٹ اینڈ فیوریس‘ سیریز جوائن کرنے والے ہیں؟

Express News

ہالی وڈ کے معروف اداکار اور ان کی اہلیہ کی گھر سے لاشیں برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو