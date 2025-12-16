کیا آپ کو اس تصویر میں چھپکلی نظر آرہی ہے؟

اس تصویر میں ایک چھپکلی بھی موجود ہے لیکن صرف تیز نظروں والے ہی اسے دیکھ سکتے ہیں

ویب ڈیسک December 16, 2025
’نظر اوجھل پہاڑ اوجھل‘۔ یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ لیکن بعض اوقات ہمیں بالکل سامنے کی چیزیں بھی نظر نہیں آتیں۔

کچھ ایسا ہی اس تصویر کے ساتھ ہے۔ اس تصویر میں ایک چھپکلی بھی موجود ہے لیکن صرف تیز نظروں والے ہی اسے دیکھ سکتے ہیں۔

 

کیا آپ کو تصویر میں چھپکلی نظر آرہی ہے؟

وقت لیجئے اور اچھی طرح دیکھیے۔ آپ یقیناً چھپکلی تلاش کرنے میں کامیاب ہوجائیں گے۔

لیکن اگر پھر بھی آپ ناکام رہتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کردیتے ہیں۔

چھپکلی تصویر میں ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے تھی لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پائیے۔

 

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

 
