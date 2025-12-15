ہوم ورک آؤٹ آئیڈیاز ؛  جِم کے بغیر گھر پر فٹ رہنے کے آسان طریقے

صرف 30 منٹ روزانہ، صحیح ورزش اور متوازن خوراک سے آپ گھر بیٹھے ہی فٹ اور توانائی سے بھرپور رہ سکتے ہیں

ویب ڈیسک December 15, 2025
facebook whatsup

ورزش کے لیے جم جانا بالکل بھی ضروری نہیں۔  آپ گھر پر رہتے ہوئے بھی سادہ ورک آؤٹ کرکے فٹ رہ سکتے ہیں۔

گھر پر ورزش نہ صرف وقت کی بچت کرتی ہے بلکہ آرام دہ ماحول میں باڈی کو فٹ رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ  باقاعدہ ہوم ورک آؤٹ کرنے سے دل کی صحت بہتر رہتی ہے، وزن قابو میں رہتا ہے اور توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔

آسان ہوم ورک آؤٹ رُوٹین

روزانہ صرف 30 منٹ کی ورزش جسمانی صحت کے لیے کافی ہے۔ ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ ہلکی اسٹریچنگ، اسکواٹس، لینجز اور پش اپس کو روزانہ کی ورزش میں شامل کیا  جا سکتا ہے۔

اسکواٹس: ٹانگوں اور کولہوں کے لیے بہترین۔

پش اپس: سینہ اور بازوؤں کو مضبوط کرتے ہیں۔

لینجز: ٹانگوں اور جسم کے توازن کے لیے مددگار۔

پلینک: پیٹ اور کور کے لیے مؤثر ورزش۔

بغیر آلات کے ورزش

کچھ لوگ جم یا آلات کے بغیر ورزش کرنے میں ہچکچاتے ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ورزش کے لیے درکار وزن کے لیے صرف جسمانی وزن ہی کافی رہتا ہے۔

سیڑھیوں پر چڑھنا

واک یا جاگنگ (صحن یا بالکونی میں)

ہلکا ڈانسنگ ورک آؤٹ

یہ تمام آسان طریقے گھر پر فٹ رہنے میں مدد دیتے ہیں۔

ورزش کے ساتھ خوراک کا توازن

ورزش کا اثر تب ہی زیادہ ہوتا ہے جب خوراک متوازن ہو۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پروٹین، سبزیاں، پھل اور ہلکی کاربوہائیڈریٹس ورزش کے ساتھ شامل کریں تاکہ پٹھے مضبوط رہیں اور توانائی برقرار رہے۔

پانی زیادہ پینا بھی ضروری ہے تاکہ ورزش کے دوران ہائیڈریشن برقرار رہے۔

ہوم ورک آؤٹ نہ صرف جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ دماغی سکون، توانائی اور روزمرہ کے کاموں میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ صرف 30 منٹ روزانہ، صحیح ورزش اور متوازن خوراک سے آپ گھر بیٹھے ہی فٹ اور توانائی سے بھرپور رہ سکتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شلپا شیٹی ایک اور مشکل میں پھنس گئی؟ بنگلورو پب میں ہنگامے کی تحقیقات شروع

شلپا شیٹی ایک اور مشکل میں پھنس گئی؟ بنگلورو پب میں ہنگامے کی تحقیقات شروع

 Dec 14, 2025 12:00 AM |
کیا ابھیشیک بچن اور ایشوریا رائے کی طلاق ہونے والی ہے؟ اداکار کا بیان سامنے آگیا

کیا ابھیشیک بچن اور ایشوریا رائے کی طلاق ہونے والی ہے؟ اداکار کا بیان سامنے آگیا

 Dec 14, 2025 02:57 PM |
پانچ سو روپے ماہانہ کمانے والے کپل شرما اب کتنی دولت کے مالک ہیں؟، جان کر دنگ رہ جائیں گے

پانچ سو روپے ماہانہ کمانے والے کپل شرما اب کتنی دولت کے مالک ہیں؟، جان کر دنگ رہ جائیں گے

 Dec 14, 2025 03:21 PM |

متعلقہ

Express News

کولکتہ: بدنظمی اور ہنگامہ آرائی، میسی اپنے مداحوں سے ملے بغیر ہی واپس روانہ

Express News

صحتمند طرزِزندگی کیلیے وزن بڑھانے یا گھٹانے کی آسان ٹپس

Express News

ہانیہ عامر کی فہد مصطفیٰ اور توثیق حیدر سے گلے ملنے کی ویڈیو وائرل، صارفین بھڑک اٹھے

Express News

کیا ٹام ہالینڈ اور زینڈایا کی منگنی ٹوٹ گئی؟ رابرٹ کے ساتھ تصویر وائرل

Express News

ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

Express News

سیلفی لیتے ہوئے 130 فٹ اونچی چٹان سے گرنے والا سیاح معجزاتی طور پر محفوظ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو