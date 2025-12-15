پی ایس ایل کا ٹیلنٹ کو نکھارنے میں اہم کردار ہے، وسیم اکرم

لیگ کی کامیابی میں سب کی محنت شامل ہے، سابق کپتان کی نیویارک روڈ شو میں گفتگو

ویب ڈیسک December 15, 2025
سابق کپتان وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل مقامی ٹیلنٹ کو نکھارنے اور نئے کھلاڑیوں کو سامنے لانے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔

پی ایس ایل نیویارک روڈ شومیں وسیم اکرم کے ہمراہ قومی کرکٹرز شان مسعود، سلمان علی آغا اور سعود شکیل پینل گفتگو میں شریک ہوئے۔

وسیم اکرم نے کہا کہ پی ایس ایل کی کامیابی میں ہر کسی کی محنت شامل ہے، لیگ میں کھیلنے والے تمام کھلاڑی بہترین کرکٹ پیش کرتے ہیں۔

 شان مسعود نے اپنے تجربات شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ پہلے وہ صرف پی ایس ایل دیکھنے آتے تھے اور کسی ٹیم کا حصہ نہیں تھے لیکن اب لیگ میں شامل ہونے پر فخر محسوس ہوتا ہے۔

 سلمان علی آغا نے بتایا کہ انہوں نے پی ایس ایل کا پہلا سیزن لاہور قلندرز کی نمائندگی کرتے ہوئے کھیلا اور اس دوران ان کا تجربہ شاندار رہا۔

 اس موقع پر کھلاڑیوں نے لیگ کے بڑھتے ہوئے عالمی اثر اور نوجوان کھلاڑیوں کے لیے اس کے مثبت فوائد پر بھی روشنی ڈالی۔
