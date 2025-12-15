برہنہ ویڈیو بناکربلیک میلنگ،2 لاکھ ہتھیالیےگئے،آئی فون نہ دینےپر ویڈیو وائرل، بچے کی خودکشی کی کوشش

علی پور پولیس نے بتایا 2 افراد بچے کو ورغلا کر جنگل میں لے گئے اور اسلحے کے زور پر برہنہ ویڈیوز بنالیں

ویب ڈیسک December 15, 2025
پنجاب کے ضلع علی پور میں 2 افراد نے اسلحہ کے زور پر کمسن بچے کی برہنہ ویڈیوز بناکر بلیک میل کرتے ہوئے 2 لاکھ وصول کرلیے جب کہ آئی فون نہ دینے پر ویڈیوز وائرل کر دیں۔

پولیس نے بتایا کہ تھانہ سٹی کی حدود میں دو افراد کاشف بھٹہ اور علی بوسن اسد عباس کو ورغلا کر جنگل میں لے گئے، ملزمان نے اسلحہ کے زور پر کمسن بچے کی شلوار اتار کر برہنہ ویڈیوز بنا کر پیسے مانگے اور نہ دینے پر وائرل کرنے کی دھمکی دی۔

پولیس نے بتایا کہ ملزمان نے کمسن بچے کی برہنہ ویڈیوز بناکر بلیک میل کرتے ہوئے 2 لاکھ وصول کرلیے، پولیس نے بتایا کہ متاثرہ بچے نے گھر سے 2 لاکھ اٹھا کر دے دیے، پھر ملزمان نے آئی فون کا مطالبہ کیا۔

پولیس نے بتایا کہ ملزمان نے آئی فون نہ دینے پرویڈیوز وائرل کر دیں جس کے بعد بچے نے خودکشی کی کوشش کی، پولیس نے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔
