لاہور میں شہری کے 5 لاکھ روپے پولیس نے 30 منٹ میں برآمد کر لیے 

لاہور میں گلبرگ پولیس نے شہری کے 5 لاکھ روپے محض 30 منٹس میں برآمد کر لیے۔
ایس ایچ او گلبرگ تیمور عباس خان کے مطابق گلبرگ پولیس کو پیسے گم ہونے کے متعلق 15 کال موصول ہوئی۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی نے ایس ایچ او گلبرگ تیمور عباس خان کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی۔
شہری شادی کے فنکشن کیلئے 5 لاکھ روپے گھر لیے کر جا رہا تھا، ظہور الٰہی روڈ پر گاڑی سے اترنے ہوئے رقم روڈ پر گر گئی۔
سیف سٹی اور سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے رقم اٹھانے والے مزدور کو تلاش کر لیا گیا اور 5 لاکھ رقم درخواست گزار شایان شاہ کے سپرد کر دی گئی۔
ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی نے اے ایس آئی محمد منشاء و ٹیم کو شاباشی دی۔