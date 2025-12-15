شام میں امریکیوں پر حملہ: قاتل شامی سیکیورٹی اہلکار نکلا، چونکا دینے والے انکشافات

پالمیرا میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں دو امریکی فوجی اور ایک مقامی مترجم ہلاک ہوگئے تھے

ویب ڈیسک December 15, 2025
facebook whatsup

دمشق: شام کی وزارتِ داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ وسطی شہر پالمیرا میں امریکی شہریوں کو ہلاک کرنے والا حملہ آور شامی سیکیورٹی فورسز کا اہلکار تھا، جسے انتہا پسند نظریات کے باعث ملازمت سے برطرف کیے جانے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔

عرب خبر رساں ادارے کے مطابق ہفتے کے روز پالمیرا میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں دو امریکی فوجی اور ایک مقامی مترجم ہلاک ہوگئے تھے، جسے شامی حکومت نے دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا ہے، جبکہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ داعش سے تعلق رکھنے والے ایک جنگجو نے کیا۔

شام کی وزارت داخلہ کے ترجمان نورالدین البابا نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ حملہ آور کے انتہا پسند اسلامی خیالات سامنے آنے کے بعد اسے سیکیورٹی فورسز سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اتوار کے روز اس کی برطرفی متوقع تھی۔

شامی سیکیورٹی حکام کے مطابق واقعے کے بعد جنرل سیکیورٹی فورسز کے 11 اہلکاروں کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حملہ آور گزشتہ 10 ماہ سے سیکیورٹی فورسز میں خدمات انجام دے رہا تھا اور مختلف شہروں میں تعینات رہا۔

یہ واقعہ شام میں سابق صدر بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد اپنی نوعیت کا پہلا بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔

دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کے بعد سخت ردعمل دیتے ہوئے شدید جوابی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق امریکی اہلکار دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے سلسلے میں شامی فورسز کے ساتھ مشترکہ اجلاس میں شریک تھے۔

شامی حکام نے حملے کے بعد صوبہ حمص میں داعش کے خفیہ نیٹ ورکس کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کر دی ہے۔ یاد رہے کہ داعش کو اگرچہ 2019 میں علاقائی طور پر شکست دی جا چکی ہے، تاہم شام کے صحرائی علاقوں میں اس کے عناصر اب بھی سرگرم ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹک ٹاکر رجب بٹ کو عدالت سے ریلیف مل گیا

ٹک ٹاکر رجب بٹ کو عدالت سے ریلیف مل گیا

 Dec 15, 2025 12:34 PM |
ارجن رامپال نے اپنی گرل فرینڈ سے 6 سالہ تعلق کے بعد منگنی کی تصدیق کردی  

ارجن رامپال نے اپنی گرل فرینڈ سے 6 سالہ تعلق کے بعد منگنی کی تصدیق کردی  

 Dec 15, 2025 01:33 PM |
شلپا شیٹی ایک اور مشکل میں پھنس گئی؟ بنگلورو پب میں ہنگامے کی تحقیقات شروع

شلپا شیٹی ایک اور مشکل میں پھنس گئی؟ بنگلورو پب میں ہنگامے کی تحقیقات شروع

 Dec 14, 2025 12:00 AM |

متعلقہ

Express News

سڈنی حملے کے پس پردہ منظم سازش بے نقاب، پاکستان دشمن پروپیگنڈا جھوٹا نکلا

Express News

سڈنی حملہ دہشت گردی ہے جس میں صرف یہودیوں کو نشانہ بنایا گیا، آسٹریلوی وزیراعظم

Express News

سڈنی بیچ حملہ، مسلح شخص کو دبوچ کر قابو کرنے والے مسلم ہیرو کی دنیا بھر میں پذیرائی

Express News

آسٹریلیا کے بونڈی بیچ پر حملہ کرنے والے حملہ آوروں کی شناخت ہوگئی

Express News

آسٹریلیا: نہتے شہری نے سڈنی بیچ پر فائرنگ کرنے والے دہشتگرد کی گن چھین لی، ویڈیووائرل

Express News

سرحدی تنازع شدت اختیار کر گیا، کمبوڈیا کا تھائی لینڈ سے ہر قسم کی آمد و رفت بند کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو