اسلام آباد:
بھارتی میڈیا کی جانب سے سڈنی حملے کے بعد پاکستان کو بدنام کرنے کی منظم سازش بے نقاب ہوگئی اور بے بنیاد پروپیگنڈا جھوٹ ثابت ہوگیا ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق بھارتی میڈیا نے سوشل میڈیا پرجھوٹی تصاویر پھیلائیں اور پاکستان کو بدنام کرنے کی مذموم اور منظم سازش کی۔
سڈنی میں پیش آنے والے سانحے کو سیاسی اور پروپیگنڈا جنگ میں تبدیل کرنا ہر صورت میں قابل مذمت ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز اور جھوٹے الزامات انسانیت کے دشمن ہیں اور پاکستان کو نشانہ بنانے کی منظم سازش نے حقیقی انسانی کہانی کو نظرانداز کیا۔
بھارتی میڈیا کی جانب سے جھوٹی ویڈیوز اور من گھڑت ڈیٹا کے ذریعے پاکستان پر الزام سازی بے نقاب ہوگئی ہے اور کسی بھی مستند عالمی ذرائع نے پاکستان کے خلاف الزامات کی حمایت نہیں کی جبکہ منظم جھوٹ اور پروپیگنڈا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے عالمی سطح پر پھیلایا گیا جبکہ پاکستان کو بدنام کرنے کے دوران حقیقی انسانی بہادری اور قربانی کو نظرانداز کر دیا گیا۔
سڈنی واقعے میں مسلمان ہیرو احمد العہمد نے دکھایا کہ بہادری اور انسانیت میں مذہب یا نسل کی کوئی حدود نہیں، دہشت گردی کا تعلق کسی قوم یا مذہب سے نہیں، اس لیے سچائی پر مبنی رپورٹنگ اور انسانی ہمدردی اہم ہے۔
دہشت گردی انسانیت کی دشمن ہے، کسی قوم یا نسل سے جوڑنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے، واقعہ ایک فرد کا جرم تھا لیکن پوری قوم کو بدنام کرنا نفرت انگیزی ہے، پاکستان کو نشانہ بنانے کا مقصد انتہا پسندی، متاثرین کی مدد اور مسلمانوں کی پرامن شناخت سے توجہ ہٹانا ہے۔
خیال رہے کہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بونڈی بیچ پرمسلح افراد نے فائرنگ کرکے 12 افراد کو ہلاک کردیا تھا اور متعدد شہری زخمی ہوگئے۔
بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس میں بتایا گیا کہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں میں ایک مسلح حملہ آوربھی شامل بھی جبکہ دوسرے حملہ آور کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔
میڈیا نے بتایا کہ فائرنگ کا واقعہ یہودیوں کے مذہبی تہوارحنو کی تقریب کے دوران پیش آیا، فائرنگ کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور مقامی آبادی کو بونڈی بیچ سے دور رہنے کی ہدایت کردی۔
فائرنگ کے دوران ایک شہری نے اپنی جان پر کھیل ایک حملہ آور کو گردن سے دبوچ کر قابو کرلیا اور اسلحہ بھی چھین لیا، جن کی شناخت 43 سالہ آسٹریلوی شہری احمد ال احمد کے نام سے ہوئی۔
احمد کے جرات مندانہ اقدام کی بدولت مزید جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ ان کے اس اقدام کو دنیا بھر کے میڈیا میں سراہا گیا اور زبردستی پذیرائی کی گئی۔