ایف آئی اے امیگریشن نےکراچی ائیرپورٹ پر کارروائی میں دبئی میں ملازمت کے نام پر لڑکیوں سے جسم فروشی کا مکروہ دھندہ کرنے والے گروہ کے اہم کارندے کو گرفتار کرلیا۔
ایکسپریس نیوز کو ایف آئی اے ذرائع سے ملنے والی اطلاع کے مطابق گروہ کے بارے میں دبئی کے وزٹ ویزے پر ہوٹل میں ملازمت کے لئے جانے والی سائرہ نامی لڑکی نے آگاہ کیا۔
لڑکی کی نشاندہی پر انسانی اسمگلر شاہ زیب کو ایف آئی اے نے نے گرفتار کرلیا۔ ملزم شاہ زیب نے ندیم نامی انسانی اسمگلر سے ملنے والی رقم سے لڑکی کے وزٹ ویزے،ٹکٹ اور شو منی کا انتظام کیا۔
شاہ زیب نے چار لاکھ 20 ہزار روپے میں سے 40 ہزار روپے ایئرپورٹ پر کلئیرنس کے لئے اسلم نامی ایجنٹ کو دیے، سائرہ اور شاہ زیب کے واٹس ایپ نمبر سے جسم فروشی کرانے میں ملوث گروہ کے دیگر ارکان سے بات چیت کے شواہد بھی ملے۔
سائرہ کو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل منتقل کردیا۔