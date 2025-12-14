لاہور: ڈی ایس پی عثمان حیدر کی بیوی اور بیٹی کے قتل کا ڈراپ سین

دونوں میاں بیوی کے درمیان عرصے دراز سے گھریلو ناچاقی چل رہی تھی

سید مشرف شاہ December 14, 2025
لاہور میں ڈی ایس پی عثمان حیدر کی بیوی اور بیٹی کے قتل کا ڈراپ سین سامنے آگیا ہے جس میں ڈی ایس پی ہی اپنے بیٹی اور بیوی کا قاتل نکلا۔

تفصیلات کے مطابق پولیس نے ڈی ایس پی عثمان حیدر کو گرفتار کرلیا ہے۔ عثمان حیدر نے اپنی بیوی اور بیٹی کو مبینہ طور پر فائرنگ کرکے قتل کیا۔

ڈی ایس پی عثمان حیدر نے دونوں کے اغوا کی ایف آئی آر تھانہ برکی میں درج کراوئی تھی تاہم ملزم ڈی ایس پی عثمان حیدر نے اعتراف جرم کرلیا ہے۔

پولیس نے بیٹی کی لاش کاہنہ اور بیوی کی لاش شیخوپورہ سے برآمد کرلی۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر نے گھر یلو ناچاقی پر اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کیا۔

دونوں میاں بیوی کے درمیان عرصے دراز سے گھریلو ناچاقی چل رہی تھی۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر نے دو شادیاں کر رکھی تھیں۔ مقتولہ ڈی ایس پی عثمان حیدر کی پہلی بیوی تھی۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر کی دوسری شادی کے بعد جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔

کیس میں مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس تفتیش میں مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر نے مقتولہ کیساتھ محبت کی شادی کی تھی۔
