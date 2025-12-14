اسلام آباد؛ این سی سی آئی اے کی بڑی کارروائی، مالی فراڈ میں ملوث 8 رکنی گروہ گرفتار

اسلام آباد:
نیشنل سائبرکرائم انوسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے کھنہ پل اسلام آباد میں مالی فراڈ میں ملوث 8 رکنی گروہ گرفتار کرلیا۔
ترجمان این سی سی آئی اے نے بتایا کہ ملزمان بیرون ملک (برطانیہ) میں مقیم رشتہ دار یا دوست بن کر میڈیکل ایمرجنسی کا جھانسہ دے کر رقم بٹورتے رہے۔
ترجمان نے بتایا کہ ملزمان کی جانب سے جعلی شناخت کے ذریعے شہری سے 15 لاکھ روپے ہتھیانے کا انکشاف ہوا اور رقم مرکزی ملزم کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی۔
انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزمان میں محمد سلمان، محسن جمیل، نزاکت علی، مہتاب علی، محمد شاہ نواز، ناصر علی، عابد حسین اور فہد جبار شامل ہیں، جن کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا اور پیکا سمیت مختلف دفعات کے تحت کارروائی کی گئی۔
ذرائع کے مطابق ملزمان نے سادہ لوح لوگوں کے نام پر بینک اکاؤنٹس کھلوا رکھے تھے، ملزمان ان لوگوں کے نام پر بینک اکاؤنٹس کھلوا کر چیک بک اپنے پاس رکھ لیتے تھے، ملزمان بہاولپور یزمان کے رہائشی ہیں۔
ذرائع نے مزید بتایا کہ ملزمان نے بہاولپور اور قریبی علاقوں میں ہی بینک اکاونٹس کھلوا رکھے ہیں، نوسرباز لوٹی گئی رقم نکلوانے کے لیے اسلام آباد آتے تھے، اسی طرح جب ملزمان بہاولپور سے رقم نکلوانے اسلام آباد آئے تو وہ پکڑے گئے۔