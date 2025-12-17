علیزے شاہ ندا یاسر اور صبا فیصل کی ٹرولنگ پر خوش، بیان وائرل

کم عمری میں فلم ’سپر اسٹار‘ سے اداکاری کا آغاز کرنے والی نوجوان اداکارہ علیزے شاہ ڈرامہ ’عہدِ وفا‘ میں ڈاکٹر دعا کے کردار سے بے پناہ مقبول ہوئیں۔
حالیہ دنوں میں علیزے شاہ ایک بار پھر خبروں میں ہیں، مگر اس بار وجہ ان کا دو ٹوک اور بے باک تبصرہ ہے، جس میں وہ شوبز انڈسٹری کی معروف شخصیات پر کھل کر تنقید کر رہی ہیں۔
ان دنوں اداکارہ صبا فیصل اور میزبان ندا یاسر سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں ہیں۔
ندا یاسر کو فوڈ ڈیلیوری رائیڈرز کے حوالے سے منفی بیان دینے پر شدید ردِعمل کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد انہیں معذرت بھی کرنا پڑی۔
دوسری جانب صبا فیصل کو بہوؤں اور خواتین کو قابو میں رکھنے سے متعلق بیانات پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
علیزے شاہ نے ان دونوں معاملات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ صبا فیصل نے ان کے ساتھ دو منصوبوں میں کام کیا، مگر پھر بھی انہیں ’نیچرل‘ اداکارہ تسلیم نہیں کیا، امید ہے اب سب کچھ واضح ہو گیا ہوگا۔
ندا یاسر کے حوالے سے علیزے نے طنزیہ انداز میں کہا کہ شاید انہیں اسٹاف کو ادائیگی نہ کرنے کی عادت اپنے شوہر یاسر نواز سے ملی ہے۔
سوشل میڈیا پر صارفین علیزے شاہ کی جرات مندانہ باتوں پر ملے جلے ردِعمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ صارفین نے ان کے انداز کو سراہا جبکہ کچھ نے اسے حد سے زیادہ سخت قرار دیا۔
تاہم یہ بات واضح ہے کہ علیزے شاہ نے ایک بار پھر سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی ہے۔