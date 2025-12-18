انڈر 19 سہ ملکی سیریز اور انڈر 19 ورلڈ کپ کیلیے قومی اسکواڈ کا اعلان

آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ 15 جنوری سے 6 فروری تک نمیبیا اور زمبابوے میں کھیلا جائے گا

محمد یوسف انجم December 18, 2025
facebook whatsup

پاکستان نے انڈر 19 سہ ملکی سیریز اور آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کردیا۔

تفصیلات کے مطابق فرحان یوسف دونوں ایونٹس میں پاکستان انڈر 19 ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔

سہ ملکی سیریز زمبابوے میں 25 دسمبر 2025 سے 6 جنوری 2026 تک پاکستان، افغانستان اور میزبان زمبابوے کے درمیان کھیلی جائے گی۔

آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ 15 جنوری سے 6 فروری تک نمیبیا اور زمبابوے میں کھیلا جائے گا۔

دونوں ٹورنامنٹس 50 اوور فارمیٹ میں کھیلے جائیں گے۔

انڈر 19 ایشیا کپ کھیلنے والی پاکستان انڈر 19 کی ٹیم میں صرف ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ محمد حذیفہ کی جگہ عمر زیب کو  ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

پاکستان انڈر 19 ٹیم سہ ملکی سیریز میں کم از کم چار میچز کھیلے گی۔

پاکستان انڈر 19 سکواڈ:

فرحان یوسف (کپتان)، عثمان خان (نائب کپتان)، عبدالسبحان، احمد حسین، علی حسن بلوچ، علی رضا، دانیال علی خان، حمزہ ظہور، حذیفہ احسن، عمر زیب، مومن قمر، محمد صیّام، محمد شایان، نقاب شفیق، سمیر منہاس

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کمار سانو پر سنگین الزامات، گلوکار نے سابقہ اہلیہ پر ہتک عزت کا مقدمہ کردیا

کمار سانو پر سنگین الزامات، گلوکار نے سابقہ اہلیہ پر ہتک عزت کا مقدمہ کردیا

 Dec 18, 2025 10:46 AM |
سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ پوسٹ، مس فن لینڈ کا تاج واپس لے لیا گیا

سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ پوسٹ، مس فن لینڈ کا تاج واپس لے لیا گیا

 Dec 18, 2025 09:49 AM |
بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

 Dec 17, 2025 11:59 PM |

متعلقہ

Express News

سابق ٹیسٹ کپتان جاوید میاں داد کی صحت سے متعلق افواہیں ختم، اہلیہ نے حقیقت بتا دی

Express News

بھارت بمقابلہ جنوبی افریقا؛ چوتھے ٹی 20 سے متعلق بری خبر!

Express News

آئی پی ایل: آسٹریلوی آل راؤنڈر تاریخ کے تیسرے مہنگے کھلاڑی بن گئے

Express News

خاتون کے نقاب کھینچنے کا واقعہ، سابق بھارتی کپتان اظہرالدین بھی خاموش نہ رہ سکے

Express News

بی بی ایل: بابر اعظم مسلسل دوسرے میچ میں ناکام، مداح مایوس

Express News

صبا راشد پاکستان کیلیے نن چکو کا عالمی ریکارڈ بنانے والی پہلی مارشل آرٹس کھلاڑی بن گئیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو