صدر مملکت آصف زرداری کی ریاستِ قطر کے قومی دن پر مبارکباد

ویب ڈیسک December 18, 2025
اسلام آباد:

صدر مملکت آصف علی زرداری نے ریاستِ قطر کے قومی دن پر مبارکباد دیتے ہوئے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور قطری عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔

ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق صدر آصف زرداری نے کہا کہ  پاکستان اور قطر کے تعلقات مشترکہ اقدار اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔  دونوں ممالک کے درمیان قریبی اور دیرپا برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ امیرِ قطر کی قیادت میں قطر نے نمایاں ترقی اور کامیابیاں حاصل کی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ خطے اور عالمی سطح پر قطر کا مثبت کردار قابلِ تحسین ہے۔ پاکستان قطر کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارت میں تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔  توانائی، زراعت اور ٹیکنالوجی میں شراکت داری کو فروغ دیا جائے گا۔

صدر زرداری کا کہنا تھا کہ  افرادی قوت اور عوامی روابط دونوں ممالک کے تعلقات کی بنیاد ہیں۔  انہوں نے پاکستان اور قطر کی دوستی مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔
