اسلام آباد ہائیکورٹ میں تعلیمی اداروں میں منشیات کے خاتمے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس میں اسلام آباد پولیس، اینٹی نارکوٹکس فورس (اے این ایف) اور پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا) نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد سے متعلق اپنی رپورٹس جمع کروائیں۔
دورانِ سماعت آئی جی آفس کے ڈائریکٹر لیگل طاہر کاظم نے عدالت کو آگاہ کیا کہ عدالتی حکم پر آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں اسٹیک ہولڈرز کی دو اہم میٹنگز منعقد کی جا چکی ہیں، جن میں تعلیمی اداروں میں منشیات کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا گیا۔
اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس راجا انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے کہ حکومت کو منشیات کے خاتمے کے لیے خود جوائنٹ ٹاسک فورس بنانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کا مقصد یہ تھا کہ تمام متعلقہ ادارے مل بیٹھ کر اس مہم میں عملی طور پر کام کریں، محض میٹنگز بلانا کافی نہیں بلکہ ان پر عمل درآمد بھی نظر آنا چاہیے۔
اے این ایف کے پراسیکیوٹر رانا ذوالفقار نے عدالت کو بتایا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے ہر پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں ایک فوکل پرسن تعینات کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے ہر ماہ باقاعدہ میٹنگز ہوں گی۔
پیرا حکام نے آگاہ کیا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے خلاف آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے اور 9 دسمبر کو 100 اسکولوں کے نمائندگان پر مشتمل ٹیم کو بلا کر خصوصی آگاہی سیشن منعقد کیا گیا۔
پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی نے عدالت کو بتایا کہ ہر اسکول میں فوکل پرسن پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس موقع پر جسٹس راجا انعام امین منہاس نے پیمراء کی جانب سے منشیات کے خاتمے سے متعلق آگاہی مہم کے اشتہارات چینلز پر چلانے کا بھی ذکر کیا، تاہم ریمارکس دیے کہ انہیں تاحال ایسی کوئی رپورٹ نشر ہوتی نظر نہیں آئی۔
عدالت نے منشیات کے خاتمے کی مہم پر عمل درآمد کے حوالے سے آئندہ سماعت پر پیمراء کے متعلقہ افسر کو طلب کر لیا۔ سماعت کے دوران ڈائریکٹر لیگل آئی جی آفس طاہر کاظم، اے این ایف کے پراسیکیوٹر رانا ذوالفقار اور ڈی ایس پی لیگل ساجد چیمہ عدالت میں پیش ہوئے۔
اسلام آباد ہائیکورٹ نے مزید ہدایات کے ساتھ کیس کی سماعت 27 جنوری تک ملتوی کر دی۔