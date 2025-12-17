امریکا میں طاقتور یہودی لابی کا اثر و رسوخ ختم ہوگیا، ٹرمپ نے اسرائیل کو خبردار کردیا

کانگریس میں یہود مخالف رجحانات بڑھ رہے ہیں لہٰذا یہودیوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، امریکی صدر

ویب ڈیسک December 17, 2025
امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہودیوں کے تہوار پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکا میں اسرائیل کی حمایت اب پہلے جیسی نہیں رہی۔

انہوں نے کہا کہ امریکا میں سب سے طاقتور یہودی لابی، جو اسرائیل کی نمائندگی کرتی تھی، اب وہ اثر و رسوخ نہیں رکھتی۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ کانگریس میں یہود مخالف رجحانات بڑھ رہے ہیں، لہٰذا یہودیوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا ہے، جس کے تحت حماس نے اسرائیلی قیدی اور لاشیں واپس کیں، اور مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے لیے 59 ممالک بین الاقوامی استحکام فورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔

ٹرمپ نے سڈنی میں حالیہ خطرناک حملے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ہلاکتوں پر دکھ ہے، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہیں۔

انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف امریکی قوم متحد ہے۔
