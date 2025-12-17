آپریشن سندور کے پہلے دن ہی بھارت ہار گیا تھا، سابق وزیراعلیٰ مہاراشٹرا کا اعتراف

سابق وزیراعلیٰ نے کہا بھارت نے آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کے لیے ’آپریشن مہادیو‘ کے نام سے جعلی مقابلے شروع کیے

ویب ڈیسک December 17, 2025
بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس رہنما پرتھوی راج چوہان نے اعتراف کیا ہے کہ بھارت آپریشن سندور کے پہلے دن ہی فضائی جنگ میں مکمل شکست کا سامنا کر چکا تھا۔

پرتھوی راج چوہان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 7 مئی کو صرف آدھے گھنٹے کی فضائی لڑائی میں بھارتی جہاز مار گرائے گئے اور بھارتی ائیر فورس کے جہازوں کو بعد میں مزید پرواز کرنے سے روک دیا گیا کیونکہ پاکستان ائیر فورس کے حملوں کا خطرہ موجود تھا۔

سابق وزیراعلیٰ نے کہا کہ اس واقعے کے بعد بھارت نے آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کے لیے ’آپریشن مہادیو‘ کے نام سے جعلی مقابلے شروع کیے۔

پرتھوی راج چوہان نے اپنے بیان پر قائم رہنے کا عندیہ دیا اور معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ ان کے اس بیان نے بھارت میں سیاسی حلقوں میں شدید ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔
