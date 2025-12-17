سڈنی بیچ فائرنگ: زخمی حملہ آور نوید اکرم پر 50 الزامات، دہشت گردی کی فرد جرم

حملے کے دوران ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت ساجد اکرم کے نام سے ہوئی جو بھارتی شہر حیدرآباد کا رہائشی تھا

ویب ڈیسک December 17, 2025
آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے مشہور بونڈی بیچ پر ہوئے وحشیانہ فائرنگ حملے کے زخمی حملہ آور پر آسٹریلین پولیس نے دہشت گردی سمیت 50 الزامات کے تحت فرد جرم عائد کر دی ہے۔

پولیس کے مطابق تین روز قبل بونڈی ساحل پر دو مسلح افراد نے عوام پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے۔

حملے کے دوران ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت ساجد اکرم کے نام سے ہوئی، جو بھارتی شہر حیدرآباد کا رہائشی تھا۔ جبکہ اس کا بیٹا نوید اکرم، جو آسٹریلین شہریت کا حامل ہے، بھی واقعے میں ملوث تھا اور زخمی حالت میں پولیس کے قبضے میں ہے۔

ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا گیا تھا، جبکہ نوید اکرم اسی ملک میں پیدا ہوا۔
