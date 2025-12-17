جسٹس طارق جہانگیری ڈگری کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی

جسٹس طارق جہانگیری نے تین سینئر وکلا پر مشتمل قانونی ٹیم تشکیل دے دی

فیاض محمود December 17, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

جسٹس طارق جہانگیری ڈگری کیس میں بڑی پیش رفت  سامنے آ گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق جسٹس طارق جہانگیری نے ہائیکورٹ میں کیس کی سماعت کی کارروائی کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ  کرلیا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے 3 سینئر وکلا پر مشتمل قانونی ٹیم بھی تشکیل دے دی  ہے۔

تفصیلات کے مطابق اکرم شیخ اور بیرسٹر صلاح الدین ہائیکورٹ میں جسٹس جہانگیری کیس کی پیروی کریں گے  جب کہ عزیر بھنڈاری وفاقی آئینی عدالت میں جسٹس طارق جہانگیری کی طرف کیس کی پیروی کریں گے ۔ جسٹس طارق جہانگیری کی جانب سے کیس قابل سماعت ہونے کا فیصلہ آج چیلنج ہو گا ۔

اسلام آباد ہائیکورٹ کے آرڈر کے خلاف وفاقی آئینی عدالت میں اپیل دائر ہو گی ۔ اسی طرح اسلام آباد ہائیکورٹ میں بھی جسٹس طارق جہانگیری کی جانب سے درخواستیں دائر ہوں گی۔
