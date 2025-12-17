ایشیز: آسٹریلوی ٹیم میں اچانک تبدیلی، اسمتھ کی جگہ خواجہ کو کیوں شامل کیا گیا؟

اسمتھ خود کو مکمل طور پر فٹ محسوس نہیں کر رہے تھے، جس کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا، کپتان پیٹ کمنز

اسپورٹس ڈیسک December 17, 2025
تیسرے ایشیز ٹیسٹ کے ٹاس سے 20 منٹ قبل آسٹریلوی ٹیم میں اچانک تبدیلی کردی گئی، اسٹیو اسمتھ کی جگہ عثمان خواجہ کو شامل کرلیا گیا۔

آسٹریلوی کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اسٹیو اسمتھ اچانک بیماری کے باعث تیسرے ایشز ٹیسٹ سے باہر ہوگئے ہیں ان کی جگہ عثمان خواجہ کو دوبارہ ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے اور وہ نمبر چار پر بیٹنگ کریں گے۔

ایڈیلیڈ اوول میں ٹاس سے صرف 20 منٹ قبل اسمتھ کو متلی اور چکر آنے کی شکایت کے باعث ٹیم سے الگ ہونا پڑا۔

آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، تاہم اسمتھ کی غیر موجودگی ٹیم کے لیے بڑا دھچکا ہے۔

کپتان پیٹ کمنز کے مطابق اسمتھ نے صبح نیٹس میں فٹنس آزمانے کی کوشش کی، مگر وہ خود کو مکمل طور پر تیار محسوس نہیں کر رہے تھے، جس کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا۔

ٹیم انتظامیہ کو امید ہے کہ وہ میلبرن میں ہونے والے چوتھے ٹیسٹ تک فٹ ہو جائیں گے۔

اسمتھ ماضی میں بھی اندرونی کان (ویسٹیبیولر) مسائل کا شکار رہ چکے ہیں اور اسی نوعیت کی علامات انہیں پہلے بھی مختلف مواقع پر متاثر کر چکی ہیں۔

دوسری جانب عثمان خواجہ کے لیے یہ ایک غیر متوقع موقع ہے۔ محض ایک دن قبل انہیں ٹیم سے باہر رکھا گیا تھا، لیکن اب وہ اسمتھ کی جگہ مڈل آرڈر میں واپس آ گئے ہیں۔

اگرچہ خواجہ ٹیم میں شامل ہو گئے، تاہم اوپننگ جوڑی ٹریوس ہیڈ اور جیک ویدرالڈ ہی برقرار رہی۔

39 سالہ خواجہ نے میچ سے قبل بیٹنگ کوچ مائیکل ڈی وینوٹو سے گلے مل کر جذباتی لمحہ بھی شیئر کیا۔
