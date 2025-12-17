پی ایس ایل: فرنچائزز اس مرتبہ کتنے کھلاڑیوں کو ریٹین کرسکیں گی؟

نئی ٹیموں کو مضبوط بنانے کیلیے اس بار پی سی بی موجودہ 6 فرنچائزز کو 8 پلیئرز برقرار رکھنے کی اجازت نہیں دے گا

سلیم خالق December 17, 2025
facebook whatsup

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں پی سی بی 3 جبکہ موجودہ فرنچائزز 5 پلیئرز ریٹینشنز کی خواہاں ہیں، اس حوالے سے جلد فیصلہ ہو گا۔

تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل کا 11واں ایڈیشن 26 مارچ سے 3 مئی 2026 تک ہو گا جس میں 2 نئی ٹیمیں بھی شامل ہوں گی۔

نئی ٹیموں کو مضبوط بنانے کیلیے اس بار پی سی بی موجودہ 6 فرنچائزز کو 8 پلیئرز برقرار رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔

ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ دنوں اجلاس میں حکام نے فی فرنچائز 3 ریٹینشنز کی تجویز دی ہے۔

دوسری جانب فرنچائزز بھی اس حقیقت کو سمجھتی ہیں کہ نئی ٹیموں کے لیے پلیئرز ریلیز کرنا ضروری ہوں گے، البتہ وہ اپنے ایسے کھلاڑیوں سے بھی محروم نہیں ہونا چاہتیں جنہیں مداح ان کے ساتھ لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، اسی لیے 5 پلیئرز کو برقرار رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔

تاہم پی سی بی کی جانب سے ابھی اس پر کوئی حتمی فیصلہ  نہیں کیا گیا۔

یاد رہے کہ چھٹی ٹیم ملتان سلطانز کی شمولیت کے وقت فرنچائزز کو 10 ریٹینشنز کی اجازت تھی۔

ذرائع نے بتایا کہ حکام کو یقین ہے کہ 8 ٹیمیں ہونے سے بھی لیگ کی کوالٹی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

حکام کا ماننا ہے کہ ملک میں بڑا پلیئرز پول موجود ہے، رواں برس کئی نوجوان کرکٹرز نے بھی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، اسی طرح غیر ملکی بڑے نام بھی پی ایس ایل میں شرکت کے لیے بے چین ہیں۔

انگلش آل راؤنڈر کرس ووکس نے ایشیز سیریز کے لیے منتخب نہ ہونے پر ستمبر میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا، وہ بھی پاکستانی لیگ کے دوران ایکشن میں نظر آ سکتے ہیں۔

حکام کی کوشش تھی کہ نیوزی لینڈ کے میٹ ہینری کو بھی پی ایس ایل میں لایا جائے، البتہ فاسٹ بولر کا آئی پی ایل سے معاہدہ ہو گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حنا نیازی کی متنازع ویڈیو پر سوشل میڈیا صارفین بھڑک اُٹھے

حنا نیازی کی متنازع ویڈیو پر سوشل میڈیا صارفین بھڑک اُٹھے

 Dec 17, 2025 10:39 AM |
عامر خان کی دستاویزی فلم ‘ستاروں کے ستارے’ کا ٹریلر جاری

عامر خان کی دستاویزی فلم ‘ستاروں کے ستارے’ کا ٹریلر جاری

 Dec 17, 2025 01:35 AM |
سیف علی خان کا کرینہ کپور کے ساتھ تعلقات میں عدم تحفظ کا انکشاف

سیف علی خان کا کرینہ کپور کے ساتھ تعلقات میں عدم تحفظ کا انکشاف

 Dec 17, 2025 01:36 AM |

متعلقہ

Express News

بھارت میں شعیب ملک کا مجسمہ؟ سوشل میڈیا پر دلچسپ بحث چھڑ گئی

Express News

پاکستان ہاکی فیڈریشن کو انتخابی عمل روکنے کا حکم، جواب طلب کرلیا گیا

Express News

میسی کے جدید پرتعیش طیارے کی قیمت کیا ہے، جان کر حیران رہ جائیں گے

Express News

ایشیز: آسٹریلیا کا پلیئنگ الیون کا اعلان، اہم کھلاڑیوں کی واپسی، خواجہ باہر

Express News

آسٹریلیا میں بونڈی بیچ پر حملے میں مائیکل وان اور ان کی فیملی نے کیسے جان بچائی؟

Express News

پی ایس ایل: نئی ٹیموں میں دلچسپی عروج پر پہنچ گئی، فنانشل ماڈل بھی تیار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو