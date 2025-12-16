سوشل میڈیا پر ’تھینک یو جناح‘ کیوں ٹرینڈ کر رہا ہے؟

آج کے حالات میں آزادی جیسی نعمت کی اصل قدر کا احساس ہو رہا ہے، سوشل میڈیا صارفین

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup

گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر ’تھینک یو جناح‘کا ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے جس میں صارفین قائد اعظم محمد علی جناح کو خراجِ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔

مختلف پلیٹ فارمز پر لوگ پاکستان کے قیام، آزادی کی قدر اور ایک خودمختار ریاست کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔

کئی صارفین کا کہنا ہے کہ آج کے حالات میں آزادی کی نعمت کی اصل قدر کا احساس ہو رہا ہے، جس پر وہ قائداعظم کی جدوجہد کو یاد کر رہے ہیں۔

اس ہیش ٹیگ کے ٹرینڈ کرنے کی اصل وجہ گزشتہ روز بھارت میں پیش آنے والا ایک سنگین واقعہ ہے جس میں بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایک مسلم ڈاکٹر کا نقاب کھینچا گیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اپوائنمنٹ لیٹر دیے جانے کی تقریب کے دوران ایک مسلم خاتون ڈاکٹر کو لیٹر دینے کے بعد ان کا نقاب کھینچ لیتے ہیں۔

نتیش کمار کے اس عمل پر نہ صرف مسلم کمیونٹی بلکہ بھارت سمیت دنیا بھر سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

 Dec 16, 2025 12:13 PM |
رابی پیرزادہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں، خوبصورت تصاویر وائرل

رابی پیرزادہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں، خوبصورت تصاویر وائرل

 Dec 16, 2025 11:41 AM |
’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |

متعلقہ

Express News

جمائما کا ایلون مسک پر عمران خان سے متعلق پوسٹوں کی رسائی محدود کرنے کا الزام

Express News

اگر فلم دھرندر لیاری میں فلمائی جاتی تو مناظر کیا ہوتے؟ تصاویر وائرل

Express News

ہوم ورک آؤٹ آئیڈیاز ؛  جِم کے بغیر گھر پر فٹ رہنے کے آسان طریقے

Express News

بچوں کو سرد موسم کے منفی اثرات سے کیسے محفوظ رکھیں؟

Express News

کولکتہ: بدنظمی اور ہنگامہ آرائی، میسی اپنے مداحوں سے ملے بغیر ہی واپس روانہ

Express News

صحتمند طرزِزندگی کیلیے وزن بڑھانے یا گھٹانے کی آسان ٹپس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو