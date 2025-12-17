مالدووا سے ڈی پورٹ ہونے والا مسافر کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار

ملزم محمد احمد کا تعلق گجرات سے ہے جو غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کر رہا تھا، حکام

اسٹاف رپورٹر December 17, 2025
کراچی:

ایف آئی اے امیگریشن نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر کارروائی کے دوران جعلی دستاویزات پر ڈی پورٹ ہونے والے مسافر کو گرفتار کر لیا۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت محمد احمد کے نام سے ہوئی ہے، جو غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملزم کا تعلق گجرات سے ہے اور اسے مالدووا سے جعلی سفری دستاویزات کی بنیاد پر ڈی پورٹ کیا گیا۔

ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم نے یورپ جانے کے لیے عدنان شریف نامی ایجنٹ سے رابطہ کیا تھا، جس نے 30 لاکھ روپے کے عوض غیر قانونی طریقے سے یورپ بھجوانے کا وعدہ کیا۔ ملزم سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے وزٹ ویزے پر بحرین گیا، جہاں سے ایجنٹ نے اسے آذربائیجان بھجوایا اور بعد ازاں مالدووا کا ای ویزا فراہم کیا۔

امیگریشن کلیئرنس کے دوران مالدووا امیگریشن اتھارٹی نے جعلی دستاویزات پر ملزم کو ڈی پورٹ کردیا۔ مزید تفتیش میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ایجنٹ کا منصوبہ ملزم کو مالدووا سے غیر قانونی سرحدی راستوں کے ذریعے دیگر یورپی ممالک منتقل کرنے کا تھا۔

ایف آئی اے امیگریشن کراچی نے گرفتار مسافر کو مزید تحقیقات کے لیے ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی کے حوالے کردیا۔
