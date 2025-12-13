صحتمند طرزِزندگی کیلیے وزن بڑھانے یا گھٹانے کی آسان ٹپس

مستقل مزاجی اور صحیح حکمت عملی سے وزن کو صحت مند حد میں رکھنا ممکن ہے

December 13, 2025
سردیوں میں انسان کو عموماً زیادہ بھوک لگتی ہے؛ فوٹوفائل

انسان کو اپنا وزن اعتدال میں رکھنا چاہیے، کیوں کہ یہی توازن اس کی فٹنس اور صحت مند طرزِ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔

طبی ماہرین بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ زیادہ وزن کی وجہ سے صحت کے مسائل جیسے ہائی بلڈ پریشر، شوگر یا دِل کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جب کہ کچھ لوگ ضرورت سے کم وزن کی وجہ سے کمزوری اور توانائی کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وزن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ متوازن غذا، باقاعدہ ورزش اور صحت مند طرزِ زندگی ہے۔

وزن کم کرنے کی ٹپس:

متوازن اور کم کیلوری والی غذا: ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ روزانہ کی خوراک میں سبزیاں، پھل، دالیں اور پروٹین شامل کریں، ساتھ ہی فاسٹ فوڈ اور اضافی چکنائی والے کھانوں سے پرہیز کریں۔

روزانہ ورزش: صرف خوراک کم کرنا بھی کافی نہیں ہے بلکہ 30–40 منٹ کی ہلکی یا درمیانی شدت والی ورزش جیسے واک، جاگنگ یا ہلکی ورزش وزن کم کرنے میں مددگار ہے۔

پانی زیادہ پئیں: پانی نہ صرف جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے بلکہ بھوک کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔

نیند کا خیال رکھیں: نیند کی کمی وزن بڑھانے یا کم کرنے کی کوششوں کو متاثر کرتی ہے، لہٰذا ہر رات 7–8 گھنٹے نیند ضروری ہے۔

وزن بڑھانے کی ٹپس:

کیلوری میں اضافہ: وزن بڑھانے کے لیے پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور صحت مند چکنائی والے کھانے زیادہ کھائیں، جیسے دالیں، گوشت، دودھ، خشک میوہ جات اور ایووکاڈو۔

چھوٹے مگر زیادہ کھانے: دن میں 5–6 چھوٹے کھانے (یعنی کم مگر وقفے سے کھانا) جسم کو زیادہ توانائی فراہم کرتا ہے اور وزن بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔

ورزش کے ساتھ وزن بڑھانا: ہلکی طاقت والی ورزش جیسے ویٹ لفٹنگ یا ریزسٹنس ٹریننگ سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور وزن صحت مند انداز میں بڑھتا ہے۔

پانی اور پروٹین بیلنس: پانی زیادہ پینا اچھا ہے، لیکن پروٹین اور کیلوری کی کمی سے وزن نہیں بڑھتا، اس لیے دونوں کا توازن ضروری ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ وزن بڑھانے یا کم کرنے کی کوشش میں صبر بہت اہم ہے۔ کسی بھی طرح کے فوری ڈائٹ پلان یا سپلیمنٹ کے بجائے قدرتی اور صحت مند طریقے اختیار کرنا زیادہ بہتر نتائج کا حامل ہو سکتا ہے کیوں کہ جسمانی تبدیلیاں آہستہ آہستہ آتی ہیں، لیکن مستقل مزاجی اور صحیح حکمت عملی سے وزن کو صحت مند حد میں رکھنا ممکن ہے۔
