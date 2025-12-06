جلد کو تروتازہ رکھنے کی آسان اور مؤثر گھریلو ٹپس

چاہے آپ کتنی ہی کریمیں اور ماسک استعمال کرلیں، جلد کی حقیقی تازگی اندرونی صحت سے جڑی ہے

ویب ڈیسک December 06, 2025
شہد نہ صرف جلد کو صاف کرتا ہے بلکہ ایک بہترین موئیسچرائز کا کام بھی کرتا ہے، فوٹو فائل

بازار میں اسکن کیئر کی بے شمار مہنگی پراڈکٹس دستیاب ہیں، لیکن   روزمرہ کے چند گھریلو اور قدرتی طریقے جلد کو نہ صرف تروتازہ رکھتے ہیں بلکہ چہرے کی چمک اور صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ 

پاکستان میں عام گھرانوں میں استعمال ہونے والی اشیا جیسے بیسن، دہی، شہد، کھیرا اور عرقِ گلاب صدیوں سے خوبصورتی کے گھریلو ٹوٹکوں میں شامل ہیں اور جدید اسکن ایکسپرٹس بھی ان کی افادیت کو تسلیم کرتے ہیں۔

سب سے مؤثر اور آسان ٹپ عرقِ گلاب کا استعمال ہے۔ اس کے جلد پر اسپرے کرنے سے نہ صرف چہرہ فوری فریش محسوس ہوتا ہے بلکہ اس کی خوشبو ذہنی سکون بھی دیتی ہے۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ روزانہ رات کو چہرہ دھونے کے بعد کاٹن پیڈ پر عرقِ گلاب لگا کر چہرے پر لگایا جائے، اس سے مسام سکڑتے ہیں اور جلد میں نمی برقرار رہتی ہے۔

خشک جلد والوں کے لیے دہی اور شہد کا ماسک بہترین سمجھا جاتا ہے۔ دہی جلد کو ٹھنڈک دیتا ہے جبکہ شہد ایک قدرتی موئسچرائزر ہے۔ ایک کھانے کا چمچ دہی میں آدھا چمچ شہد ملا کر چہرے پر 15 منٹ لگائیں، اس سے جلد نرم، نکھری ہوئی اور تازہ دکھائی دیتی ہے۔ ہفتے میں دو بار اس ماسک کا استعمال جلد کی خشکی کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔

آئلی جلد کے لیے بیسن اور لیموں کا ماسک بہت مؤثر ہے۔ ایک چمچ بیسن میں چند قطرے لیموں کا رس اور تھوڑا سا پانی ملا کر پیسٹ بنائیں۔ یہ نہ صرف اضافی تیل کم کرتا ہے بلکہ چہرے کا رنگ بھی صاف کرتا ہے۔ ماہرین تاکید کرتے ہیں کہ حساس جلد والے لیموں کی مقدار کم رکھیں اور پہلے چھوٹے سے حصے پر ٹیسٹ ضرور کریں۔

گھر میں عام دستیاب کھیرا بھی جلد کو تروتازہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کھیرے کے ٹکڑے آنکھوں اور چہرے پر رکھنے سے نہ صرف سوجن کم ہوتی ہے بلکہ آنکھوں کے حلقے بھی ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ گرمیوں میں بہت سے اسکن کیئر ایکسپرٹس کھیرے کا جوس بطور فریش ٹونر استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔

ایک اور آسان گھریلو ٹپ ایلویرا جیل ہے۔ یہ جلد کے لیے نہایت شاندار نیچرل موئسچرائزر ہے۔ اگر گھر میں ایلوویرا کا پودا موجود ہو تو اس کے پتے سے نکالا ہوا تازہ جیل براہِ راست چہرے پر لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے جلد نہ صرف ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے بلکہ دانوں اور لالی میں بھی کمی آتی ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ چاہے آپ کتنی ہی کریمیں اور ماسک استعمال کرلیں، جلد کی حقیقی تازگی اندرونی صحت سے جڑی ہے۔ مناسب پانی پینا، نیند پوری کرنا اور متوازن غذا جلد کے حسن کا بنیادی راز ہیں۔ گھریلو ٹپس ان نتائج کو مزید بہتر بنانے میں شاندار کردار ادا کرتی ہیں۔
