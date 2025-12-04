مرحوم شوہر عابد علی کی یاد نے اداکارہ رابعہ نورین کو آبدیدہ کردیا

اداکارہ نے بتایا کہ ان کی پہلی ملاقات ایک ہوائی جہاز میں ہوئی جب وہ کیبن کریو کا حصہ تھیں

ویب ڈیسک December 04, 2025
facebook whatsup

پاکستانی اداکارہ رابعہ نورین نے مرحوم اداکار عابد علی سے اپنی محبت اور ان کے بچھڑ جانے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کھل کر گفتگو کی ہے۔

رابعہ نورین نے ایک نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کے دوران بتایا کہ عابد علی ان کی زندگی کا اہم سہارا تھے اور آج بھی ان کی یادیں ان کے ساتھ ہیں۔

اداکارہ نے کہا کہ وہ اپنے معمولاتِ زندگی میں خود کو مصروف رکھتی ہیں، لیکن عابد علی کے الفاظ اور ان کا ساتھ انہیں ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ عابد علی اُن کے لیے تحفظ، سائبان اور زندگی تھے، اور کوئی بھی اپنی جان سے پیاری چیز کے بغیر نہیں رہ سکتا۔

انہوں نے بتایا کہ ان کی پہلی ملاقات ایک ہوائی جہاز میں ہوئی جب وہ کیبن کریو کا حصہ تھیں، مگر اصل قربت بعد میں کوئٹہ میں ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران ہوئی، جس کے بعد دونوں نے 2006 میں شادی کرلی۔

رابعہ نورین نے عابد کی شخصیت کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کبھی زبردستی محبت میں نہیں ڈالا، سب کچھ قدرتی طور پر ہوا۔ عابد علی نہایت خیال رکھنے والے اور سب کے بارے میں سوچنے والے شخص تھے، حتیٰ کہ شوٹنگ کے بعد پوری ٹیم کو کھانا کھلانے لے جاتے تھے۔

اپنی محبت کے احساس کے بارے میں رابعہ نورین نے کہا کہ انہیں اس دن اپنی جذباتی وابستگی کا احساس ہوا جب عابد نے صبح کا میسج نہیں بھیجا، جو وہ چھ ماہ سے ایک دوسرے کو بھیج رہے تھے۔

انہوں نے عابد علی کو بتایا کہ وہ ایک شادی شدہ شخص ہیں، اس لیے اس تعلق کو آگے بڑھانا مناسب نہیں، لیکن عابد علی نے کہا کہ حالات کو قدرتی طور پر آگے بڑھنے دیں، اور تعلق کو ختم کرنے سے انکار کردیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فوڈ رائیڈرز کے بارے میں نامناسب بیان؛ فضا علی نے ندا یاسر کو آڑے ہاتھوں لے لیا

فوڈ رائیڈرز کے بارے میں نامناسب بیان؛ فضا علی نے ندا یاسر کو آڑے ہاتھوں لے لیا

Dec 04, 2025 12:35 AM |
’اسٹرینجر تھنگز 5‘ نے نیٹ فلکس پر ریلیز ہوتے ہی تاریخ رقم کردی

’اسٹرینجر تھنگز 5‘ نے نیٹ فلکس پر ریلیز ہوتے ہی تاریخ رقم کردی

 Dec 03, 2025 08:55 PM |
ملی سائرس کی منگنی: انگوٹھی کی ہوشربا قیمت کیا ہے؟

ملی سائرس کی منگنی: انگوٹھی کی ہوشربا قیمت کیا ہے؟

 Dec 03, 2025 07:43 PM |

متعلقہ

Express News

’اسٹرینجر تھنگز 5‘ نے نیٹ فلکس پر ریلیز ہوتے ہی تاریخ رقم کردی

Express News

ملی سائرس کی منگنی: انگوٹھی کی ہوشربا قیمت کیا ہے؟

Express News

ملی سائرس نے چار سال کے تعلقات کے بعد اپنے دوست سے منگنی کرلی

Express News

کریتی سینن کے گھر شادی کی تیاریاں شروع، شادی کہاں ہوگی؟

Express News

ڈولچی اینڈ گبانا ٹرینڈنگ میں کیوں ہے؟

Express News

مردہ زمین پر ترقی ممکن نہیں، بھارتی اداکارہ نے فضائی آلودگی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو