لیسکو میں خراب میٹرز کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ، صارفین سے بھاری اوسط بل وصول

نیپرا نے لیسکو چیف سے معاملے پر جواب طلب کرلیا

عامر نوید چودھری December 06, 2025
facebook whatsup
لاہور:

لیسکو میں خراب میٹرز کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوگیا، صارفین سے بھاری اوسط بل وصول کیے جانے لگے۔

تفصیلات کے مطابق لیسکو کے  ایک لاکھ سے زائد خراب اور جلنے والے سنگل و تھری فیز میٹرز کو ڈیفیکٹو قرار دیا جا چکا ہے۔ خراب میٹرز طویل عرصے تک تبدیل نہ ہونے کے باعث صارفین سراپا احتجاج ہیں۔ ڈیفیکٹو کوڈ لگے میٹرز کے حامل صارفین کو بھاری بل بھیجے جانے کا سلسلہ جاری ہے جس سے صارفین میں شدید ردعمل پیدا ہو رہا ہے۔

نیپرا نے میٹرز کی شدید قلت  کا سخت نوٹس لیتے ہوئے لیسکو چیف محمد رمضان بٹ سے جواب طلب کر لیا۔ نیپرا نوٹس کے مطابق اگست کے بعد سے نئے کنکشن اور خراب میٹرز کی تبدیلی کے لیے کمپنی کے پاس مطلوبہ اسٹاک موجود نہیں جو کہ قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نیپرا نے واضح کیا ہے کہ قوانین کے مطابق خراب میٹرز کی بروقت تبدیلی لیسکو کی ذمہ داری ہے۔

صارفین کا کہنا ہے کہ فوری طور پر میٹرز کا اسٹاک فراہم کر کے خراب میٹرز کی تبدیلی یقینی بنائی جائے تاکہ انہیں غیر معمولی بلوں کے عذاب سے نجات مل سکے۔

ذرائع کے مطابق لیسکو میں گزشتہ 6 ماہ سے میٹرز کی شدید قلت ہے، میٹرز خراب ہونے کی صورت میں  صارفین پر بجلی چوری کے مقدمات بنائے جانے کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں۔دوسری طرف ہزاروں صارفین نے 6 ماہ سے ڈیمانڈ نوٹس کی مد میں لیسکو کو کروڑوں روپے جمع کروائے ہیں لیکن ان کے نئے کنکشن کے میٹرز نہیں لگ سکے۔

میٹر کی تبدیلی یا نئے کنکشن کیلئے صارفین لیسکو  دفاتر کے چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ کئی مقامات پر لیسکو عملے اور صارفین کے درمیان جھگڑے بھی ہوئے ہیں۔ لیسکو آپریشن دفاتر کے افسران لیسکو کی نئی مینجمنٹ کو  میٹرز کی قلت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نئی مینجمنٹ کی طرف سے بروقت میٹر ز کی ٹینڈرنگ کا عمل مکمل نہ کیے جانے کے باعث یہ شدید بحران پیدا ہوا ہے۔

اس حوالے سے موقف جاننے کیلئے لیسکو حکام سے متعدد بار رابطے کی کوشش کی گئی لیکن کسی بھی ذمہ دار سے رابطہ نہ ہوسکا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فیشن ڈیزائنر نومی انصاری کیخلاف ٹیکس فراڈ مقدمے میں اہم پیشرفت

فیشن ڈیزائنر نومی انصاری کیخلاف ٹیکس فراڈ مقدمے میں اہم پیشرفت

 Dec 06, 2025 02:29 PM |
کیریئر کی ابتداء میں ہونے والی غیر اخلاقی آفرز پر والدہ بھی رو پڑیں، سارہ چوہدری کا انکشاف

کیریئر کی ابتداء میں ہونے والی غیر اخلاقی آفرز پر والدہ بھی رو پڑیں، سارہ چوہدری کا انکشاف

 Dec 06, 2025 12:55 PM |
شاہ رخ خان نے کاجول اور ٹوئنکل کے شو میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتادی

شاہ رخ خان نے کاجول اور ٹوئنکل کے شو میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتادی

 Dec 06, 2025 11:42 AM |

متعلقہ

Express News

آج بھی ایم کیو ایم کی پالیسی یہی ہے کوٹہ سسٹم قائم رہے، حیدر عباس رضوی

Express News

کمشنر حیدرآباد کی بنبھور آثار میں دلچسپی ، سائٹ کا دورہ کیا

Express News

خیبرپختونخوا حکومت کا 9 اور 10 مئی کے مقدمات ختم کرنے کا فیصلہ، کابینہ نے منظوری دے دی

Express News

اداروں اور سیاسی قیادت کا ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہنا افسوسناک ہے، بیرسٹر گوہر کا ردعمل

Express News

کراچی میں صبح کے وقت درجہ حرارت 12.5 ڈگری ریکارڈ

Express News

میں اسکی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا شہزاد اکبر کی تصویر پر ردعمل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو