14 فٹ بڑے مگرمچھ کا شہری آبادی میں دھرنا، ٹریفک جام کردیا

بڑا مگرمچھ اچانک شہری آبادی میں آپہنچا اور سڑک کے درمیان لیٹ کر ٹریفک جام کردیا

ویب ڈیسک December 06, 2025
امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک بڑا مگرمچھ اچانک شہری آبادی کے علاقے میں آپہنچا اور سڑک کے درمیان لیٹ کر ٹریفک جام کردیا۔ حیرت زدہ ڈرائیوروں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی جس کے بعد اہلکار اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئے۔

واقعہ سیراسوٹا کاؤنٹی میں پیش آیا، جہاں مگرمچھ کی آمد سے نہ صرف گاڑیاں رُک گئیں بلکہ دیکھنے والوں کی بھی بڑی تعداد جمع ہوگئی۔ پولیس نے کافی کوشش کے بعد مگرمچھ کو قابو کیا اور ٹرک کے ذریعے اسے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ بعد ازاں اسے جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔

فلوریڈا فش اینڈ وائلڈ لائف کمیشن کا کہنا ہے کہ موسم اور درجہ حرارت کے بدلنے کے باعث مگرمچھ اکثر آبادی کی طرف آجاتے ہیں، کیونکہ وہ جسمانی درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے سورج کی گرمی پر انحصار کرتے ہیں۔

کمیشن نے مزید بتایا کہ ریاست میں پکڑا جانے والا سب سے بڑا مگرمچھ 14 فٹ اور ساڑھے تین انچ لمبا تھا، جسے جھیل واشنگٹن کے علاقے سے نکالا گیا تھا۔
 

 
