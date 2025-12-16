پاکستان نے برکس میں شمولیت کی خواہش ظاہر کردی

وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان برکس میں شامل ہوکر مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنا چاہتا ہے

ارشاد انصاری December 16, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

پاکستان نے برکس میں شمولیت کی خواہش ظاہر کردی ہے اور اس مقصد کے لیے متبادل ادائیگی نظام پر غور کیا جارہا ہے۔

وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان برکس میں شامل ہوکر مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنا چاہتا ہے، حکومت اقتصادی سفارتکاری، تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کا عزم رکھتی ہے، پاکستان مضبوط علاقائی رابطہ کاری اور پائیدار سرمایہ کاری پر توجہ دے رہا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آذربائیجان اور روسی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈیجیٹل معیشت، فن ٹیک، اے آئی، سائبر سیکیورٹی میں نارتھ ساؤتھ تعاون اور نئے تجارتی و ٹرانسپورٹ کوریڈورز کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان توانائی، معدنیات اور ممکنہ اسٹیل پلانٹ پر گفتگو جاری ہے، سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے معاشی استحکام ناگزیر ہے۔

وزیر خزانہ نے ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو سیکٹر کو ضابطے میں لانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر کام جاری ہے، مصنوعی ذہانت زراعت،صحت اور مالیات میں انقلاب لا سکتی ہے، فری لانسرز کے لیے  اے آئی سے آمدن اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایونجرز: ڈومز ڈے کا ٹیزر لیک، اسٹیو راجرز کی واپسی سمیت اہم انکشافات

ایونجرز: ڈومز ڈے کا ٹیزر لیک، اسٹیو راجرز کی واپسی سمیت اہم انکشافات

 Dec 16, 2025 10:01 PM |
فضا علی نے ندا اور یاسر نواز کو دو ٹوک جواب دے دیا

فضا علی نے ندا اور یاسر نواز کو دو ٹوک جواب دے دیا

 Dec 16, 2025 09:02 PM |
راکول پریت سنگھ نے خود پر لگائے گئے الزامات کا سخت ردعمل دے دیا

راکول پریت سنگھ نے خود پر لگائے گئے الزامات کا سخت ردعمل دے دیا

 Dec 16, 2025 07:03 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو