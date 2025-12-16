اسلام آباد:
پاکستان نے برکس میں شمولیت کی خواہش ظاہر کردی ہے اور اس مقصد کے لیے متبادل ادائیگی نظام پر غور کیا جارہا ہے۔
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان برکس میں شامل ہوکر مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنا چاہتا ہے، حکومت اقتصادی سفارتکاری، تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کا عزم رکھتی ہے، پاکستان مضبوط علاقائی رابطہ کاری اور پائیدار سرمایہ کاری پر توجہ دے رہا ہے ۔
تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آذربائیجان اور روسی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈیجیٹل معیشت، فن ٹیک، اے آئی، سائبر سیکیورٹی میں نارتھ ساؤتھ تعاون اور نئے تجارتی و ٹرانسپورٹ کوریڈورز کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان توانائی، معدنیات اور ممکنہ اسٹیل پلانٹ پر گفتگو جاری ہے، سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے معاشی استحکام ناگزیر ہے۔
وزیر خزانہ نے ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو سیکٹر کو ضابطے میں لانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر کام جاری ہے، مصنوعی ذہانت زراعت،صحت اور مالیات میں انقلاب لا سکتی ہے، فری لانسرز کے لیے اے آئی سے آمدن اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔