آسٹریلیا؛ بھارتی دہشتگرد سے بندوق چھیننے والا ہیرو ایک بازو سے محروم ہوسکتا ہے

حملہ آور کو قابو کرنے کے دوران مسلم پھل فروش کے ہاتھ پر گولیاں لگی تھیں

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup
بونڈی بیچ پر حملہ آور کو قابو کرتے ہوئے زخمی ہونے والا مسلم پھل فروش ایک ہاتھ سے محروم ہوسکتا ہے

سڈنی کے معروف ساحل بونڈی بیچ پر یہودی برادری کی تقریب کے دوران ہونے والے خونیں حملے میں جہاں درجنوں زندگیاں اجڑ گئیں، وہیں ایک شخص نے اپنی جان اور جسم داؤ پر لگا کر انسانیت کی ایک نادر مثال قائم کر دی۔

اس بہادر شخص کا نام احمد الاحمد ہے جو حملے کی جگہ پر پھل کا اسٹال لگاتا تھا اور اپنی جان کی پروا کیے بغیر حملہ آور کو دبوچ لیا تھا۔

اس کوشش میں مسلم پھل فروش کے بازو اور ٹانگ پر بھی گولیاں لگی تھیں اور وہ اس وقت اسپتال میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں زیرِ علاج ہیں۔

ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ احمد کی جان تو خطرے سے باہر ہے لیکن ان کی حالت بدستور تشویشناک ہے اور خدشہ ہے کہ وہ اپنا بایاں بازو کھوسکتے ہیں۔

مقامی میڈیا نے طبی ذرائع سے دعویٰ کیا کہ احمد کے بائیں بازو کو شدید نقصان پہنچا ہے اور ایک گولی تاحال ان کے کندھے کے پیچھے پھنسی ہوئی ہے۔

دوسری جانب آسٹریلوی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ احمد الاحمد کے علاج کے لیے ہر ممکن اور جدید سہولیات فراہم کریں گے۔ بیرون ملک بھی جانا پڑا تو دریغ نہیں کریں گے۔

ادھر احمد الاحمد کے علاج آن لائن فنڈ ریزنگ میں بھی لاکھوں ڈالرز جمع ہوچکے ہیں جب کہ ایک امریکی تاجر نے بھی ان کے لیے ملین ڈالرز انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔

اس سے امید بندھ چکی ہے کہ بہادر اور دلیر احمد الاحمد کو دنیا کا بہترین علاج میسر آئے گا اور وہ مکمل طور ہر صحت یاب ہوکر گھر لوٹیں گے۔

احمد ال احمد نے اسپتال میں ملاقات کے لیے آنے والے رشتہ داروں کو کہا کہ مجھے کسی قسم کا پچھتاوا نہیں، اگر دوبارہ ایسی صورتِ حال دیکھی تب بھی یہی کروں گا اور لوگوں کی جان بچاؤں گا۔

47 سالہ احمد الاحمد شام میں پیدا ہوئے اور 2006 میں بہتر مستقبل کی تلاش میں آسٹریلیا آئے تھے اور طویل جدوجہد کے بعد انہیں 2022 میں آسٹریلوی شہریت ملی۔

وہ دو کمسن بیٹیوں کے والد ہیں، جن کے لیے وہ ایک شفیق باپ اور آج پورے ملک کے لیے ایک ہیرو بن چکے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایونجرز: ڈومز ڈے کا ٹیزر لیک، اسٹیو راجرز کی واپسی سمیت اہم انکشافات

ایونجرز: ڈومز ڈے کا ٹیزر لیک، اسٹیو راجرز کی واپسی سمیت اہم انکشافات

 Dec 16, 2025 10:01 PM |
فضا علی نے ندا اور یاسر نواز کو دو ٹوک جواب دے دیا

فضا علی نے ندا اور یاسر نواز کو دو ٹوک جواب دے دیا

 Dec 16, 2025 09:02 PM |
راکول پریت سنگھ نے خود پر لگائے گئے الزامات کا سخت ردعمل دے دیا

راکول پریت سنگھ نے خود پر لگائے گئے الزامات کا سخت ردعمل دے دیا

 Dec 16, 2025 07:03 PM |

متعلقہ

Express News

برسوں سے ملحد تھا، اب خدا پر یقین آگیا؛ ایلون مسک کا بڑا بیان

Express News

امریکا؛ سالِ نو کی شب 5 مقامات کو اُڑانے کیلیے بم بنانے کی تیاری؛ 5 افراد گرفتار

Express News

بہار کے وزیراعلیٰ کی مسلم ڈاکٹر کا نقاب اتارنے کی بیہودہ کوشش؛ ویڈیو وائرل

Express News

آسٹریلیا؛ حملہ آور کو پکڑنے والے مسلم شخص پر لاکھوں ڈالرز انعامات کی بارش

Express News

سڈنی دہشت گردی: آسٹریلوی انٹیلی جنس ایجنسیز کا بھارت سے رابطہ

Express News

ہانگ کانگ میں چین مخالف میڈیا ٹائیکون ملک دشمنی کا مجرم قرار؛ عمر قید ہوسکتی ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو