کراچی؛ مالکن کو زخمی کر کے ڈکیتی کی واردات کرنیوالی 2 گھریلو ماسیاں گرفتار

ملزمان کے قبضے سے چھینی گئی نقدی، زیور اور موبائل فونز برآمد کر لیے گئے

اسٹاف رپورٹر December 16, 2025
کراچی:

الفلاح پولیس نے گھر میں ڈکیتی کی واردات میں ملوث خاتون سمیت دو  ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ ملزمان کے قبضے سے چھینی گئی نقدی، زیور اور موبائل فونز برآمد کر لیے گئے۔

 ایس ایس پی کورنگی فدا حسین جانوری کے مطابق گزشتہ روز  تھانہ الفلاح کی حدود الامین سوسائٹی میں پیر کے روز گھر کے اندر ڈکیتی کی واردات پیش آئی تھی جس میں گھر میں کام کرنے والی سابقہ ملازمہ 3 ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈکیتی کی واردات کی۔

یہ پڑھیں: کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

ملزمان نے ڈکیتی کے دوران گھر کی مالکن سادیہ کو چھریوں کے وار کر کے زخمی بھی کیا تھا۔پولیس  نے ٹیکنیکل بنادوں پر تفتیش کرتے کرتے ہوئے کارروائی کے دوران واردات میں ملوث مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا، گرفتار ملزمان میں سابقہ ماسی سمیت 2 خوتین  شامل ہیں۔

واردات میں ملوث تیسرے مفرور ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔
