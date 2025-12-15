کراچی:
ڈسٹرکٹ کورنگی کے علاقے الفلاح میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کردیا، ملزمان نے واردات مزاحمت پر مالکن خاتون کو بھی زخمی کردیا۔
ایس ایچ اوتھانہ الفلاح راو عمیر کے مطابق پیر کی شام چار بجے کے قریب الامین سوسائٹی ملیر میں کنسٹرکشن کے کاروبار سے تعلق رکھنے والے حمزہ کے گھرپر دوخاتون سمیت تین افراد نے گھس کر لوٹ مار کے دوران مزاحمت کرنے پر حمزہ کی اہلیہ کو تیز دھا ر آلہ کے وار سے زخمی کردیا۔
ملزمان گھر سے نقدی، طلائی زیورات و دیگر سامان لوٹ کر فرار ہوگئے، زخمی خاتو ن کو ان کے اہلخانہ نے طبی امداد کے لئے آغا خان اسپتال منتقل کیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔
ایس ایچ اوتھانہ الفلاح راو عمیر نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے دوران معلوم ہوا ہے کہ گھر میں ڈکیتی کرنے والی ماں اور بیٹی ان کی ملازمہ تھی۔ شبہ ہے کہ وہ بیٹے کے ہمراہ ڈکیتی کر کے فرار ہوگئی ہیں، پولیس کے مطابق ملزمان موٹر سائیکل پر فرار ہوئے ، تاہم پولیس ملزمان کی تلاش کررہی ہے۔