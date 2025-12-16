پاکستان اور ازبکستان کے مابین ترجیحی تجارتی معاہدہ میں توسیع

 اگلے دو سال میں دوطرفہ تجارت کو2 بلین ڈالر تک بڑھانے کا ہدف مقرر

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup

ایس آئی ایف سی کی کاوشوں کی بدولت پاکستان کےبین الاقوامی اقتصادی تعلقات میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے۔

پاکستان اور ازبکستان کا ترجیحی تجارتی معاہدہ کی توسیع پر اتفاق کیا گیا اور دوطرفہ تجارت کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

دونوں ممالک کے درمیان  اگلے دو سال میں دوطرفہ تجارت کو2 بلین ڈالر تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ پاکستان اور ازبکستان کی قیادت نے باہمی معاشی تعاون اور اقتصادی روابط بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔

پاک - ازبک تجارت میں سہولت کے لیے کسٹمز ہم آہنگی، ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی اور ریئل ٹائم ڈیٹا ایکسچینج پر زور دیا گیا۔ ازبکستان کی جانب سے  ٹیکسٹائل، لیدر، فارما اور سرجیکل آلات کو مشترکہ منصوبوں اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ترجیحی شعبے قرار دیا گیا۔

روزگار اور سرمایہ کاری کے مواقع کے ساتھ، پاکستان کی معیشت تیزی سے ترقی کی نئی بلندیوں کی جانب گامزن ہے۔ ترجیحی تجارتی معاہدہ توسیع سے پاکستان میں تجارتی حجم بڑھے گا اور عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید مستحکم ہوگا۔

ایس آئی ایف سی پاکستان میں بین الاقوامی سرمایہ کاری اور تجارت کے نئے مواقع فراہم کرنے میں مسلسل سرگرم عمل ہے
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |
ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

Dec 15, 2025 09:29 PM |
رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

 Dec 15, 2025 08:08 PM |

متعلقہ

Express News

انٹر بینک میں ڈالر سستا، اوپن مارکیٹ میں قدر مستحکم

Express News

کراچی میں چینی کی قیمت میں بڑی کمی ہوگئی

Express News

مائننگ کمپنی اور پی آئی بی ٹی کے مابین معاہدہ طے پاگیا

Express News

سونا مزید مہنگا ہوگیا، قیمت میں آج پھر بڑا اضافہ ریکارڈ

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ ساز تیزی؛ انڈیکس ایک لاکھ 71 ہزار پوائنٹس کی سطح چھوگیا

Express News

مانیٹری پالیسی جاری، شرح سود میں کمی کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو