دنیا کے 5 امیر ترین خاندانوں میں 3 عرب خاندان بھی شامل

اس فہرست میں ریٹیل مارٹ ’والمارٹ‘ کے مالک والٹن خاندان سب سے زیادہ دولت کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے

ویب ڈیسک December 17, 2025
دنیا کا سب سے امیر خاندان امریکا کا والٹن خاندان قرار

دنیا کے امیر ترین خاندانوں کی فہرست میں پہلے 5 نمبر پر براجمان خاندانوں میں سے 3 کا تعلق عرب دنیا سے ہے۔

یہ فہرست معروف جریدے بلوم برگ نے رواں برس کے لیے جاری کی ہے جس میں 25 امیر ترین خاندانوں نے جگہ بنائی ہے جن کی دولت میں 358.7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔

فہرست میں شامل ان خاندانوں کی مجموعی دولت 2.9 ٹریلین ڈالر تک پہنچ جا چکی ہے اور یہ خاندان دنیا میں اپنے اثر و رسوخ اور طاقت میں ثانی نہیں رکھتے۔

اس فہرست میں جن عرب ممالک کے خاندان شامل ہیں ان میں سعودی عرب کا حکمراں خاندان آل سعود، متحدہ عرب امارات کا ال نہیان اور قطر کا آل ثانی شامل ہے۔

ان میں 335.9 ارب ڈالر کی مجموعی دولت کے ساتھ ابوظبی کے حکمراں خاندان آل نہیان کو دنیا کا دوسرا امیر ترین خاندان قرار دیا گیا ہے۔

آل سعود خاندان تیسرے پر جگہ بنانے میں کامیاب رہا جن کی مجموعی دولت 213.6 ارب ڈالر ہے۔ اسی طرح 199.5 ارب ڈالر کی دولت کے ساتھ قطر کے آل ثانی خاندان چوتھے نمبر پر ہے۔

اس فہرست میں جو متحدہ عرب امارات کے آل نہیان سے بھی اوپر ہے اور 25 خاندانوں کی فہرست میں سرفہرست ہے وہ ریٹیل اسٹور ’والمارٹ‘ کے مالک والٹن خاندان ہے۔

امریکا سے تعلق رکھنے والے والٹن خاندان کی دولت کا تخمینہ 513.4 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔
