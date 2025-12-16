گھوٹکی میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، 14 مغوی مسافر بازیاب

ایک مسافر کی لاش کچھ فاصلے سے برآمد ہوئی جبکہ 3 اغوا کاروں کے چنگل سے بھاگ کر گھر پہنچ گئے

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup
(فوٹو فائل)

پاکستان رینجرز سندھ اور پولیس کی اندرونِ سندھ کے ضلع گھوٹکی میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گزشتہ شب اغوا کیے گئے 14 مغویوں کو بازیاب کروالیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق گھوٹکی کے علاقے اباڑو کے قریب مسافر بس پر حملہ کر کے 18 مسافروں کو بسوں سے اتار کر اغوا کیا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے۔

اطلاع ملتے ہی پاکستان رینجرز سندھ نے پولیس کے ساتھ مل کر بروقت کارروائی کرتے ہوئے کچے کی طرف جانے والے تمام راستوں کی مکمل ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن شروع کیا، اس دوران 14مغویوں کو بازیاب کرا لیا جبکہ ایک مغوی کی لاش وقوع سے کچھ فاصلے پر ملی۔

بتایا گیا ہے کہ ایک مسافر کی لاش پر بظاہر تشدد کے نشانات موجود نہیں، اندیشہ ہے کہ انتقال ہارٹ اٹیک کے باعث ہوا۔ اس کے علاوہ 3 افراد اپنی مدد آپ کے تحت اغواکاروں سے فرار ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے۔

مشترکہ اعلامیے کے مطابق گھوٹکی میں اندھار اور لاٹھانی باکھرانی گینگ کے ڈاکوؤں کے خلاف ہونے والا آپریشن مکمل کیا جا چکا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وی لاگ بنانا ہی بھول گیا تھا، ڈکی بھائی کا اعتراف

وی لاگ بنانا ہی بھول گیا تھا، ڈکی بھائی کا اعتراف

 Dec 16, 2025 11:45 PM |
ہالی ووڈ اداکار اور اہلیہ کے قتل پر ٹرمپ کا طنزیہ اور حقارت آمیز بیان

ہالی ووڈ اداکار اور اہلیہ کے قتل پر ٹرمپ کا طنزیہ اور حقارت آمیز بیان

Dec 16, 2025 10:28 PM |
ایونجرز: ڈومز ڈے کا ٹیزر لیک، اسٹیو راجرز کی واپسی سمیت اہم انکشافات

ایونجرز: ڈومز ڈے کا ٹیزر لیک، اسٹیو راجرز کی واپسی سمیت اہم انکشافات

 Dec 16, 2025 10:01 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو