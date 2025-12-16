ہالی ووڈ اداکار اور اہلیہ کے قتل پر ٹرمپ کا طنزیہ اور حقارت آمیز بیان

ٹرمپ نے نظریاتی اختلاف رکھنے والے ڈائریکٹر کی موت پر طنز کے تیر چلائے

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup
ٹرمپ نے ہالی ووڈ اداکار اور اہلیہ کے ہولناک قتل پر طنزیہ بیان جاری کیا تھا

ہالی ووڈ کے مشہور فلم ڈائریکٹر اور کامیڈی اسٹار راب رینر اور ان کی بیوی مشل کے اندوہناک قتل پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع بیان نے نئی بحث چھیڑ دی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے ہالی ووڈ اداکار راب رینر کو “ٹرمپ ڈی رینجمنٹ سنڈروم” (TDS) نامی بیماری سے متاثرہ قرار دیا۔

جس کا مطلب ہے کہ رینر اپنے شدید غصے اور جنون کی وجہ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک ذہنی بیماری کا شکار ہوگئے تھے۔

صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ راب رینر نے اپنی سیاسی سوچ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو “پاگل” کر دیا تھا اور یہ “جنون” ان کے دماغ پر ایسا اثر ڈال رہا تھا۔

انھوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی کامیابیوں کو دیکھ کر ہالی ووڈ اداکار کا “شک” نئی بلندیوں پر پہنچ گیا تھا۔ آخر میں انہوں نے دعا کی کہ راب اور مشل کو سکون نصیب ہو۔

ٹرمپ کے اس بیان کو سیاسی اور سماجی حلقوں میں انتہائی بے حسی کا حامل اور بے جا طنز سمجھا گیا۔

ڈیموکریٹ سینیٹر ڈک ڈربن نے اسے کسی صدر کے سب سے ظالمانہ الفاظ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے موقع پر ہمدردی اور جذبۂ انسانی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ ذاتی اور سیاسی تنقید کی۔

کانگریس رکن پرمیلا جے پال نے اس بیان کو گھٹیا اور خود پسندانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمام ریپبلکن رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ اس بیان کی واضح مذمت کریں۔

معروف صحافی اور مبصرین نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا یہ بیان ایک بار پھر ان کی شخصیت کے منفی پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے، جہاں وہ ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے انسانی جذبات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایونجرز: ڈومز ڈے کا ٹیزر لیک، اسٹیو راجرز کی واپسی سمیت اہم انکشافات

ایونجرز: ڈومز ڈے کا ٹیزر لیک، اسٹیو راجرز کی واپسی سمیت اہم انکشافات

 Dec 16, 2025 10:01 PM |
فضا علی نے ندا اور یاسر نواز کو دو ٹوک جواب دے دیا

فضا علی نے ندا اور یاسر نواز کو دو ٹوک جواب دے دیا

 Dec 16, 2025 09:02 PM |
راکول پریت سنگھ نے خود پر لگائے گئے الزامات کا سخت ردعمل دے دیا

راکول پریت سنگھ نے خود پر لگائے گئے الزامات کا سخت ردعمل دے دیا

 Dec 16, 2025 07:03 PM |

متعلقہ

Express News

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

Express News

ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

Express News

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

Express News

ٹیلز سوئفٹ دنیا کی امیر ترین گلوکارہ بن گئیں، کتنی جائیداد کی مالک ہیں؟

Express News

رونالڈو ’فاسٹ اینڈ فیوریس‘ سیریز جوائن کرنے والے ہیں؟

Express News

ہالی وڈ کے معروف اداکار اور ان کی اہلیہ کی گھر سے لاشیں برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو