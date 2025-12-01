جاوید میانداد دل میں تکلیف کے باعث اسپتال پہنچ گئے

عظیم بلے باز شکایت پر این آئی سی وی ڈی گئے جہاں ڈاکٹرز نے اُن کی انجیوگرافی بھی کروائی

زبیر نذیر خان December 17, 2025
سابق کپتان جاوید میانداد کا عامر لیاقت کو الیکشن لڑنے کا چیلنج ۔ فوٹو : فائل

پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر جاوید میانداد کو دل میں تکلیف کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا تاہم ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اپنے دور کے عظیم بیٹسمین اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کپتان جاوید میانداد دل میں تکلیف کے باعث اسپتال پہنچے تاہم معالجین نے مکمل معائنے کے بعد اُن کی صحت کو تسلی بخش قرار دے دیا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق ٹیسٹ کپتان جاوید میاں داد معمول کے مطابق معائنہ کے لیے قومی ادارہ امراض قلب، کراچی پہنچے، معالجین  نے ضروری ٹیسٹ کرنے کے بعد اپنے دور کے عظیم بیٹر کی اینجیوگرافی تشخیص کی اور بعض ادویات دینے کے ساتھ آرام کی تاکید بھی کی۔

68 سالہ جاوید میاں داد معمولی شکایت پر اسپتال معائنے کیلیے گئے تھے تاہم ڈاکٹرز نے اُن کی انجیوگرافی کروائی اور رپورٹ کے مشاہدے کے بعد اُن کو صحت مند قرار دیا۔

جاوید میاں داد نے این آئی سی وی ڈی میں دی جانے والی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا، گھر روانگی سے قبل جاوید میاں داد کا کہنا تھا کہ میں بہت بہتری محسوس کر رہا ہوں، اللہ کا کرم رہا اور قوم کی دعائیں شامل حال رہیں تو صحت میں مزید بہتری آئے گی۔
