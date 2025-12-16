پاکستان کے مقبول یوٹیوبر ڈکی بھائی نے حالیہ فیملی وی لاگ میں ایک غیر متوقع اعتراف کرکے مداحوں کو چونکا دیا ہے۔
جیل سے رہائی کے بعد یوٹیوب پر واپسی کرنے والے ڈکی بھائی نے تسلیم کیا کہ وہ وی لاگ کا آغاز (انٹرو) ریکارڈ کرتے ہوئے شدید مشکل کا شکار رہے، حالانکہ یہی ان کی پہچان ہوا کرتا تھا۔
ڈکی بھائی، جو جلد 10 ملین سبسکرائبرز کا سنگِ میل عبور کرنے والے ہیں، حال ہی میں اس وقت خبروں میں آئے تھے جب انہیں جوا ایپس کی تشہیر کے الزام میں تین ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ نومبر کے آخر میں ضمانت پر رہائی کے بعد انہوں نے ایک تفصیلی وی لاگ کے ذریعے ان ناانصافیوں کا ذکر کیا جن کا انہیں دوران حراست سامنا کرنا پڑا۔
رہائی کے بعد پوسٹ کیے گئے اپنے پہلے باقاعدہ فیملی وی لاگ میں ڈکی بھائی نے بتایا کہ وہ تقریباً تیس منٹ تک انٹرو ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر بار بار ناکام ہوتے رہے۔ انہوں نے وی لاگ میں اپنی متعدد ری ٹیکس بھی دکھائیں اور کھل کر اعتراف کیا کہ اب ان کے انداز میں وہ بچپنا اور بے ساختگی محسوس نہیں ہو رہی جو کبھی ان کے وی لاگز کی خاص پہچان تھی۔
اس موقع پر ان کی اہلیہ عروب نے بھی گفتگو میں حصہ لیا اور کہا کہ وہ چاہتی تھیں کہ ڈکی بھائی زیادہ سنجیدہ اور میچور ہوں، ساتھ ہی وزن بھی کم کریں، اور یہ سب جیل کے تجربے کے بعد ہی ممکن ہوسکا۔ ڈکی بھائی نے انکشاف کیا کہ جیل جانے سے قبل ان کا وزن 99 کلو تھا، جبکہ واپسی پر یہ کم ہو کر 81 کلو رہ گیا۔
ڈکی بھائی کی یوٹیوب پر واپسی نے مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔ کمنٹس میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے فینز نے ان کے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کیا۔ ایک مداح نے لکھا کہ اس نے ڈکی بھائی کی واپسی کے لیے دعا کی، جبکہ ایک اور صارف نے کہا کہ ’’اللہ کا شکر ہے وہ واپس آ گئے، ہمیں ان کا انٹرو بہت یاد آ رہا تھا۔‘‘ کچھ مداحوں نے یہ بھی لکھا کہ پوسٹ کرنے کا انداز جیسا بھی ہو، بس ڈکی بھائی کی موجودگی ہی کافی ہے، جبکہ ایک صارف نے اعتراف کیا کہ ’’میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی یوٹیوبر کے لیے اتنا روؤں گا۔‘‘