کوئٹہ: ایک ارب 38 کروڑ مالیت کی منشیات، اسمگل شدہ سامان، گاڑیاں ضبط

کلکٹریٹ کے عملے نے زیارت کراس پر پنجاب اور خیبر پختونخوا منتقل کیےجانے والے تین کنٹینرز روکا، ایف بی آر

ارشاد انصاری December 16, 2025
facebook whatsup
کوئٹہ:

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے بتایا ہے کہ کسٹمز انفورسمنٹ نے کوئٹہ میں دو بڑی کارروائیاں کیں اور اس دوران ایک ارب 38کروڑ روپے مالیت کی منشیات، اسمگل شدہ سامان اور گاڑیاں ضبط کر لی ہیں۔

ایف بی آر نے بتایا کہ کلکٹریٹ کے عملے نے زیارت کراس پر پنجاب اور خیبر پختونخوا منتقل کیےجانے والے تین کنٹینرز روکا جہاں بھاری مالیت کا حامل سامان ضبط کیا۔

کارروائی کے حوالے سے کہا گیا کہ ضبط شدہ سامان میں 22.14 کلوگرام منشیات، سگریٹ، چھالیہ، انڈین ادویات، چائنہ نمک، آٹو پارٹس، ایک (آر او سی او) گاڑی اور تین ہینو ٹرک شامل ہیں۔

ایف بی آر نے بتایا کہ ایک اور کارروائی میں کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ کے عملے نے زیارت کراس پولیس کی مدد سے ایک (آر او سی او) گاڑی سے منشیات برآمد کر لیں، منشیات گاڑی کے نچلے حصے میں اسپیئر وہیل کے اندر چھپائی گئی تھیں۔

ایف بی آر کے مطابق بین الاقوامی منڈی میں برآمد کردہ منشیات کی مالیت کا تخمینہ ایک ارب 23 کروڑ روپے ہے، ضبط کی گئی تمام منشیات، سامان اور گاڑیاں تحویل میں لے کر کسٹمز ایکٹ 1969 کے تحت قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔

مزید بتایا گیا کہ ایف بی آر ملک بھر میں منشیات، اسمگلنگ، غیر قانونی تجارت اوردیگر غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف بھرپور اقدامات کےلیے پرعزم ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وی لاگ بنانا ہی بھول گیا تھا، ڈکی بھائی کا اعتراف

وی لاگ بنانا ہی بھول گیا تھا، ڈکی بھائی کا اعتراف

 Dec 16, 2025 11:45 PM |
ہالی ووڈ اداکار اور اہلیہ کے قتل پر ٹرمپ کا طنزیہ اور حقارت آمیز بیان

ہالی ووڈ اداکار اور اہلیہ کے قتل پر ٹرمپ کا طنزیہ اور حقارت آمیز بیان

Dec 16, 2025 10:28 PM |
ایونجرز: ڈومز ڈے کا ٹیزر لیک، اسٹیو راجرز کی واپسی سمیت اہم انکشافات

ایونجرز: ڈومز ڈے کا ٹیزر لیک، اسٹیو راجرز کی واپسی سمیت اہم انکشافات

 Dec 16, 2025 10:01 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو