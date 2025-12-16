افغانستان میں صاف پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا، یورپی یونین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی

یونیسف کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کی 80 فیصد سے زائد آبادی آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہے

ویب ڈیسک December 16, 2025
افغانستان میں صاف پینے کے پانی کا بحران تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے، جس پر یورپی یونین نے باقاعدہ خبردار کرتے ہوئے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔

افغان نشریاتی ادارے خاما پریس کے مطابق یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ملک میں دو کروڑ سے زائد افراد صاف پانی سے محروم ہیں جبکہ آلودہ پانی کے استعمال سے مختلف بیماریوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔

یورپی یونین کے انتباہ میں کہا گیا ہے کہ پانی کی قلت اور ناقص صفائی کے باعث عوامی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔

اسی حوالے سے یونیسف کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کی 80 فیصد سے زائد آبادی آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہے، جبکہ دو لاکھ بارہ ہزار سے زائد بچے پانی سے پھیلنے والی بیماریوں سے متاثر ہو چکے ہیں۔

عالمی ادارہ صحت کے مطابق افغانستان میں پانی سے منتقل ہونے والی بیماریوں کے 9,548 کیسز ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔

رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ناقص حفظانِ صحت کے نظام اور طالبان حکومت کی پالیسیوں کے باعث مئی 2025 تک 442 طبی مراکز بند ہو چکے ہیں، جس سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔

خراب انفراسٹرکچر اور انتظامی بدانتظامی نے پانی کے بحران کو سنگین بنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں عوامی صحت، غذائی سلامتی اور سماجی استحکام شدید خطرے میں پڑ چکے ہیں۔ عالمی اداروں نے افغانستان میں فوری انسانی امداد اور بنیادی سہولیات کی بحالی پر زور دیا ہے۔
