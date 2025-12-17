صارفین کے لیے خوش خبری؛ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی کا امکان

سی پی پی اے کی درخواست پر نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) 31 دسمبر کو سماعت کرے گی

ویب ڈیسک December 17, 2025
facebook whatsup
تاجکستان میں بجلی چوروں کو دس سال قید کی سزا ہوگی
اسلام آباد:

ملک کے صارفین کے لیے خوش خبری ہے کہ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی کا امکان ہے۔

سی پی پی اے کی جانب سے دائر کی گئی درخواست منظور ہونے کی صورت میں نومبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 72 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان ہے۔ اس کے لیے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی (سی پی پی اے) نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی ہے۔

درخواست پر نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) 31 دسمبر کو سماعت کرے گی۔

درخواست میں بتایا گیا ہے کہ نومبر کے مہینے میں ڈسکوز کو مجموعی طور پر 7 ارب 81 کروڑ 30 لاکھ یونٹس بجلی فراہم کی گئی۔ نیپرا میں دی گئی دستاویزات کے مطابق نومبر میں بجلی کی فی یونٹ لاگت 6 روپے 16 پیسے رہی۔

دستاویزات میں مزید بتایا گیا کہ بجلی کی پیداوار میں مختلف ذرائع کا استعمال کیا گیا۔ نومبر کے دوران 39.16 فیصد بجلی پانی سے پیدا کی گئی، 9.34 فیصد مقامی کوئلے، 5.06 فیصد درآمدی کوئلے، 8.44 فیصد گیس، 8.64 فیصد درآمدی ایل این جی اور 25.23 فیصد بجلی جوہری ایندھن سے حاصل کی گئی۔

نیپرا کی جانب سے درخواست منظور ہونے کی صورت میں بجلی صارفین کو 72 پیسے فی یونٹ بجلی سستی ملےگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عامر خان کی دستاویزی فلم ‘ستاروں کے ستارے’ کا ٹریلر جاری

عامر خان کی دستاویزی فلم ‘ستاروں کے ستارے’ کا ٹریلر جاری

 Dec 17, 2025 01:35 AM |
سیف علی خان کا کرینہ کپور کے ساتھ تعلقات میں عدم تحفظ کا انکشاف

سیف علی خان کا کرینہ کپور کے ساتھ تعلقات میں عدم تحفظ کا انکشاف

 Dec 17, 2025 01:36 AM |
وی لاگ بنانا ہی بھول گیا تھا، ڈکی بھائی کا اعتراف

وی لاگ بنانا ہی بھول گیا تھا، ڈکی بھائی کا اعتراف

 Dec 16, 2025 11:45 PM |

متعلقہ

Express News

پنجاب میں کم عمر شادی کے خاتمے کیلیے فوری قانون سازی کا مطالبہ

Express News

کوئٹہ: ایک ارب 38 کروڑ مالیت کی منشیات، اسمگل شدہ سامان، گاڑیاں ضبط

Express News

جہانگیر سے نورجہاں تک، شاہدرہ کمپلیکس ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا

Express News

کراچی میں ڈکیتوں نے ایک اور گھر اجاڑ دیا، 18 سالہ نوجوان مزاحمت پر قتل

Express News

گھوٹکی میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، 14 مغوی مسافر بازیاب

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع؛ ملازمین کی پنشن سے متعلق اہم فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو