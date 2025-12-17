نقاب کھینچنے کا واقعہ: ایمنسٹی انٹرنیشنل عورت کی عزت پر سنگین حملہ قرار دے دیا

وزیراعلیٰ کے خلاف ہراسمنٹ کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے

ویب ڈیسک December 17, 2025
facebook whatsup

انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے کہا ہے کہ کسی عوامی عہدے دار کی جانب سے کسی خاتون کا حجاب یا نقاب زبردستی ہٹانا عورت کی عزت، شناخت اور ذاتی آزادی پر سنگین حملہ ہے۔

ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے بیان میں کہا گیا کہ ایسے اقدامات نہ صرف خواتین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں بلکہ معاشرے میں خوف اور عدم تحفظ کے ماحول کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ تنظیم نے زور دیا کہ عوامی عہدیداران کو مذہبی آزادی اور خواتین کے وقار کا احترام کرنا چاہیے۔

یہ بیان بھارتی ریاست بہار کے وزیراعلیٰ نتیش کمار کے حالیہ اقدام کے بعد سامنے آیا ہے، جہاں پٹنہ میں ایک تقریب کے دوران انہوں نے ایک مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچ دیا تھا۔

اس واقعے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد شدید ردعمل دیکھنے میں آیا۔

بھارت میں انسانی حقوق کے کارکنوں اور سماجی رہنماؤں نے اس واقعے کو اقلیتی خواتین کے تحفظ کے حوالے سے تشویشناک قرار دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف فوری، شفاف اور قانونی کارروائی کی جائے۔

دوسری جانب اپوزیشن جماعت کانگریس نے بھی اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی خاتون کے لباس یا مذہبی شناخت کے ساتھ اس طرح کا رویہ ناقابل قبول اور غیر اخلاقی ہے۔ وزیراعلیٰ کے خلاف ہراسمنٹ کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عامر خان کی دستاویزی فلم ‘ستاروں کے ستارے’ کا ٹریلر جاری

عامر خان کی دستاویزی فلم ‘ستاروں کے ستارے’ کا ٹریلر جاری

 Dec 17, 2025 01:35 AM |
سیف علی خان کا کرینہ کپور کے ساتھ تعلقات میں عدم تحفظ کا انکشاف

سیف علی خان کا کرینہ کپور کے ساتھ تعلقات میں عدم تحفظ کا انکشاف

 Dec 17, 2025 01:36 AM |
وی لاگ بنانا ہی بھول گیا تھا، ڈکی بھائی کا اعتراف

وی لاگ بنانا ہی بھول گیا تھا، ڈکی بھائی کا اعتراف

 Dec 16, 2025 11:45 PM |

متعلقہ

Express News

موزمبیق کے صدر اور اطالوی وزیراعظم کی ملاقات؛’قد‘ موضوعِ بحث؛ حیران کن ویڈیو

Express News

آسٹریلیا؛ 3 بہادروں نے دوسروں کو بچانے کیلیے اپنی جانیں قربان کردیں؛ ویڈیو دیکھیں

Express News

آسٹریلیا؛ بھارتی دہشتگرد سے بندوق چھیننے والا ہیرو ایک بازو سے محروم ہوسکتا ہے

Express News

آسٹریلیا؛ حملہ آور بھارتی دہشتگرد کومے سے باہر آگیا؛ پولیس کی تفتیش

Express News

سڈنی بانڈی بیچ دہشتگردی واقعہ، حملہ آور کا تعلق حیدرآباد سے تھا، بھارتی پولیس کی تصدیق

Express News

عالمی عدالت کا غزہ جنگی جرائم کی تحقیقات جاری رکھنے کا اعلان؛ اسرائیلی درخواست مسترد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو