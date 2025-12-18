کمار سانو پر سنگین الزامات، گلوکار نے سابقہ اہلیہ پر ہتک عزت کا مقدمہ کردیا

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ نے دورانِ حمل بدسلوکی، بے وفائی اور خاندانی غفلت جیسے الزامات عائد کیے تھے

ویب ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup

بھارتی میوزک انڈسٹری کے معروف گلوکار کمار سانو ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئے ہیں، تاہم اس بار وجہ کوئی نیا گانا نہیں بلکہ ایک قانونی تنازع ہے۔ گلوکار نے اپنی سابقہ اہلیہ ریٹا بھٹہ چاریہ کے خلاف ہتکِ عزت کا مقدمہ دائر کر دیا ہے، جس نے شوبز حلقوں میں خاصی توجہ حاصل کر لی ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق کمار سانو نے ممبئی ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا ہے کہ ریٹا بھٹہ چاریہ نے مختلف میڈیا پلیٹ فارمز پر دیے گئے انٹرویوز میں ان پر جھوٹے اور توہین آمیز الزامات عائد کیے، جس سے ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ گلوکار کا کہنا ہے کہ یہ بیانات نہ صرف ان کی عزت پر حملہ ہیں بلکہ 2001 میں ہونے والے طلاق کے معاہدے کی بھی صریح خلاف ورزی ہیں۔

درخواست میں کمار سانو نے عدالت کو بتایا کہ ان الزامات کے باعث انہیں ذہنی اذیت، سماجی بدنامی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی بنیاد پر انہوں نے عدالت سے 30 لاکھ روپے ہرجانے، متنازع انٹرویوز فوری طور پر ہٹانے اور مستقبل میں ایسے بیانات سے روکنے کا حکم دینے کی استدعا کی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کمار سانو نے سابقہ اہلیہ کو الزامات عائد کرنے پر قانونی نوٹس بھیج دیا

واضح رہے کہ ریٹا بھٹہ چاریہ نے ستمبر 2025 میں وائرل ہونے والے انٹرویوز میں کمار سانو پر حمل کے دوران بدسلوکی، طبی سہولتوں سے محرومی، بے وفائی اور خاندانی غفلت جیسے سنگین الزامات عائد کیے تھے، جنہیں گلوکار نے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔

کمار سانو کا مؤقف ہے کہ دونوں کے درمیان 2001 میں باندرہ فیملی کورٹ کے ذریعے باہمی رضامندی سے طلاق ہوئی تھی اور اس کے بعد ایسے بیانات معاہدے کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ عدالت میں اس مقدمے کی سماعت 17 دسمبر کو متوقع ہے۔

یاد رہے کہ کمار سانو نے پہلی شادی 1986 میں ریٹا بھٹہ چاریہ سے کی تھی، جن سے ان کے بیٹے جان کمار سانو ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے 2001 میں سالونی بھٹہ چاریہ سے شادی کی، جن سے ان کی دو بیٹیاں ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کمار سانو پر سنگین الزامات، گلوکار نے سابقہ اہلیہ پر ہتک عزت کا مقدمہ کردیا

کمار سانو پر سنگین الزامات، گلوکار نے سابقہ اہلیہ پر ہتک عزت کا مقدمہ کردیا

 Dec 18, 2025 10:46 AM |
سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ پوسٹ، مس فن لینڈ کا تاج واپس لے لیا گیا

سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ پوسٹ، مس فن لینڈ کا تاج واپس لے لیا گیا

 Dec 18, 2025 09:49 AM |
بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

 Dec 17, 2025 11:59 PM |

متعلقہ

Express News

فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا خاموش دباؤ سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

Express News

اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

Express News

تیس کروڑ فراڈ کیس میں بھارتی فلمساز اور اہلیہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ

Express News

ہانیہ عامر نے کاسمیٹک سرجری اور بوٹوکس کروا رکھا ہے؟ اداکارہ کھل کر بول پڑیں

Express News

ریسٹورنٹ میں ہنگامہ آرائی کی وائرل ویڈیو، شلپا شیٹی نے خاموشی توڑ دی

Express News

1300 آڈیشنز کے بعد ‘دھرندھر’ کی ہیروئن سارہ ارجن کا انتخاب کیسے ہوا؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو