ایرو تھری میزائل سسٹم: جرمنی نے اسرائیل کے ساتھ اربوں ڈالر کا نیا دفاعی معاہدہ کر لیا

جرمنی اس معاہدے کے بعد اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی برآمدی معاہدہ مکمل کرنے والا شراکت دار بن گیا ہے

ویب ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup

جرمنی نے اسرائیل کے ساتھ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایرو تھری (Arrow 3) میزائل دفاعی نظام کے معاہدے میں مزید توسیع کی منظوری دے دی ہے۔

جرمن پارلیمنٹ نے اس توسیعی معاہدے کے لیے 3.1 ارب ڈالر کی منظوری دی، جس کے بعد اس دفاعی ڈیل کی مجموعی مالیت تقریباً 6.5 ارب ڈالر ہو گئی ہے۔

اسرائیلی وزارتِ دفاع کے مطابق یہ معاہدہ تقریباً دو سال قبل طے پانے والے ابتدائی معاہدے کا تسلسل ہے، جس کی مالیت 3.5 ارب ڈالر تھی۔

مزید پڑھیں

Express News

سردی نے غزہ میں تباہی مچا دی، بچوں کی اموات کا خطرہ بڑھ گیا، یونیسف کی سنگین وارننگ

Express News

آذربائیجان نے انٹرنیشنل غزہ فورس کا حصہ بننے سے امریکا کو صاف انکار کر دیا

وزارتِ دفاع نے کہا کہ ایرو تھری میزائل سسٹم کا نیا معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنائے گا۔

جرمنی اس معاہدے کے بعد اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی برآمدی معاہدہ مکمل کرنے والا شراکت دار بن گیا ہے۔

یاد رہے کہ جرمنی، امریکا کے بعد اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ جرمن حکومت نے حال ہی میں اسرائیل کو اسلحے کی برآمدات پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان بھی کیا تھا، جس کی وجہ غزہ میں جنگ بندی اور خطے میں سفارتی پیش رفت بتائی گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کمار سانو پر سنگین الزامات، گلوکار نے سابقہ اہلیہ پر ہتک عزت کا مقدمہ کردیا

کمار سانو پر سنگین الزامات، گلوکار نے سابقہ اہلیہ پر ہتک عزت کا مقدمہ کردیا

 Dec 18, 2025 10:46 AM |
سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ پوسٹ، مس فن لینڈ کا تاج واپس لے لیا گیا

سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ پوسٹ، مس فن لینڈ کا تاج واپس لے لیا گیا

 Dec 18, 2025 09:49 AM |
بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

 Dec 17, 2025 11:59 PM |

متعلقہ

Express News

بھارت؛ مسلم ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے پر بہار کے وزیراعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج

Express News

سڈنی حملہ آوروں نے فلپائن میں کوئی عسکری تربیت حاصل نہیں کی، منیلا نے الزامات کو مسترد کردیا

Express News

سڈنی دہشتگردی: حملہ آور ساجد اکرم کے بھارتی پاسپورٹ کی تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

آپریشن سندور کے پہلے دن ہی بھارت ہار گیا تھا، سابق وزیراعلیٰ مہاراشٹرا کا اعتراف

Express News

ایران میں بس الٹنے کا خوفناک حادثہ، 13 ہلاک اور متعدد زخمی

Express News

سڈنی بونڈی بیچ حملہ: بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب ہوگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو